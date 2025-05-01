Novo Nordisk вывела «Вегови» на рынок Таиланда

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk запустила в Таиланде продажи препарата для снижения веса «Вегови», расширив свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Препарат от диабета «Оземпик» от Novo уже доступен в стране. Крупнейший конкурент датского производителя лекарств – американская Eli Lilly – еще не выпустил в регионе свой препарат для похудения «Зепбаунд», пишет Reuters.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Таиланда (FDA) выдало разрешение Novo Nordisk в 2023 году. Сейчас «Вегови» доступен по рецепту в частных больницах Таиланда, но вскоре появится и в государственных больницах.

Компания не раскрывает детали ценовой политики в Таиланде, а также планы по расширению в другие страны региона. По информации агентства, за последние 4 года Novo инвестировала около 500 млн тайских бат (около $15 млн) в клинические испытания в Таиланде.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 2020 год 42% взрослого населения Таиланда относились к категории страдающих ожирением. Экономические потери от избыточного веса и ожирения в Таиланде оцениваются в 281 млрд бат (около $8,38 млрд) в год.

Eli Lilly и Novo Nordisk столкнулись со стремительным ростом мирового спроса на свои инновационные препараты для снижения веса. «Вегови» и «Мунджаро» относятся к классу GLP-1-агонистов: они замедляют пищеварение и снижают аппетит. Однако эксперты аналитического центра BMO Capital Markets отметили превосходство портфеля препаратов американской компании Eli Lilly над продукцией Novo Nordisk. В BMO считают, что препараты «Мунджаро» и «Зепбаунд» (тирзепатид) будут вытеснять «Оземпик» и «Вегови» (семаглутид) на рынке США.

В марте 2025 года стало известно, что Eli Lilly вышла на индийский рынок со своим препаратом для лечения диабета и ожирения «Мунджаро». Производитель лекарств получил доступ к рынку самой густонаселенной страны мира (1,4 млрд человек). Lilly предстоит там конкурировать с Novo Nordisk: на рынке уже присутствует «Оземпик». Датская компания планирует вывести и «Вегови», который уже одобрен в Индии.

gxpnews