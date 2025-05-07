FDA сделает исследования с группой плацебо обязательным требованием для регистрации вакцин Из «белого списка» исключат квалификационные требования к фармработникам » В Госдуму снова внесли проект закона о маркировке запрещенных водителям лекарств В Госдуму снова внесен законопроект о маркировке запрещенных для водителей препаратов, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Предлагается наносить знак «въезд запрещен» в инструкцию к таким лекарствам. Ранее Минздрав разработал перечень препаратов, запрещенных к потреблению водителями, но уточнил, что он носит информационный характер. Депутат Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект № 909432-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Статью 46 документа предлагается дополнить пунктом 13, в котором изложена инструкция по применению препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством. Такая инструкция должна содержать: изображение запрещающего дорожного знака «въезд запрещен» (в цветном или черно-белом варианте);

информацию о наличии в составе препарата наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории РФ;

сведения о периоде нахождения этих веществ в организме человека, в течение которого запрещено управлять транспортным средством. Как следует из пояснительной записки, документ разработан в связи с «парадоксальной ситуацией», из-за которой к административной ответственности привлекаются «законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством». В пример приводятся препараты «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин», содержащие в составе фенобарбитал, и препараты «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» с кодеином в составе. «Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ», — указано в пояснительной записке. В случае утверждения изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Начиная с 2020 года депутаты неоднократно предлагали наносить на лекарственные препараты, которые могут повлиять на внимательность водителей и скорость их реакции, специальную маркировку «Движение запрещено». Такая мера позволила бы повысить безопасность участников дорожного движения и улучшить информированность граждан. В 2022 году эту идею поддержало МВД. В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Затем МВД опубликовало проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, которые позволяют штрафовать или лишать прав водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. В июне 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о наказании за прием водителями определенных препаратов, не являющихся наркотическими, но ухудшающих внимательность и реакцию. Сообщалось, что перечень не совместимых с вождением лекарств будет впоследствии утвержден правительством. В мае 2024 года Минздрав составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем запрещено или нежелательно. В министерстве отметили, что представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Перечень носит информационный характер. Фото: 123rf.com Дина Коблова

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