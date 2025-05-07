FDA сделает исследования с группой плацебо обязательным требованием для регистрации вакцин

FDA изменит требования к регистрации вакцин, сделав обязательными исследования с участием группы плацебо. Это может сказаться на подготовке Штатов к сезонным эпидемиям.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обяжет производителей проводить плацебоконтролируемые клинические испытания перед регистрацией новых вакцин. Об этом Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) сообщило телеканалу CNN.

Остается неясным, какие препараты будут отнесены к «новым». Использование плацебо входит в стандартный протокол исследований, если речь идет о патогенах, не имевших прежде средств иммунопрофилактики.