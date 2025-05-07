Суд частично удовлетворил иск Минпромторга к «Биокаду» о штрафе в 15,9 млн рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к компании «Биокад» о взыскании штрафа в 15,9 млн руб. Иск был инициирован в связи с неисполнением некоторых пунктов соглашения о предоставлении субсидии, однако суд счел возможным снизить размер санкции до 2,3 млн руб.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минпромторга к АО «Биокад»: в связи с неисполнением некоторых пунктов соглашения о предоставлении субсидии от 2015 года истец просил взыскать с компании штраф в 15,9 млн руб. Суд снизил размер санкции до 2,3 млн руб. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.

В 2015 году между министерством и фармкомпанией было заключено соглашение о предоставлении субсидии в 54,8 млн руб. для возмещения затрат на клинические исследования адалимумаба (I и III фаз). В 2018 году стороны согласовали срок для ввода лекарственного препарата – I квартал 2019 года. «Биокад» регистрационное удостоверение получил в феврале 2019 года, но фактически ввел препарат в гражданский оборот в июне, то есть во II квартале.