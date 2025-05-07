Почти 870 тыс. россиян с сердечно-сосудистыми рисками обеспечили бесплатными ЛС

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Были подведены промежуточные результаты реализации нацпроекта, согласно которым с начала 2025 года почти 870 тысяч пациентов с высокими сердечно-сосудистыми рисками получили бесплатные лекарства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«На заседании были подведены промежуточные результаты реализации нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь” <…> В I квартале 2025 года бесплатными лекарствами были обеспечены почти 870 тысяч пациентов высокого риска», — говорится в сообщении.

В целях своевременного определения и предупреждения возможных рисков был организован мониторинг состояния более 57 тысяч человек для предотвращения прогрессирования ишемической болезни сердца.

За I квартал текущего года в рамках нацпроекта было приобретено более 19 тысяч единиц оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также для медорганизаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Кроме того, было приобретено более тысячи единиц транспортных средств для медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе передвижных мобильных комплексов.

В 2024 году на пленарном заседании Совета Федерации министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил подробные финансовые аспекты нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который будет заменять нацпроект «Здравоохранение» в период с 2025 по 2030 год. Сообщалось, что в рамках 11 федеральных проектов, входящих в нацпроект, из федерального бюджета планируется выделить 2 трлн рублей. При этом большую часть из которых распределят на борьбу с онкологическими заболеваниями, на что предусмотрено 885,1 млрд рублей (примерно 147 млрд рублей в год).

Основная цель проекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году. Среди новых федеральных проектов, входящих в нацпроект, – «Здоровье для каждого», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Цифровая платформа „Здоровье“», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», программа по борьбе с гепатитом С. Некоторые федеральные проекты нацпроекта «Здравоохранение» не будут иметь продолжения в своем текущем виде.

gxpnews