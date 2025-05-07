Аналитики зафиксировали рост продаж лечебного питания с начала года

Российский розничный рынок лечебного энтерального питания в I квартале 2025 года показал существенную динамику: рублевый объем продаж вырос на 20,2%, натуральное потребление увеличилось на 18,2% по сравнению с январем — мартом 2024 года. Было реализовано 4,1 млн упаковок на сумму 1,7 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС), следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Максимальную динамику в первой двадцатке брендов за указанный период показал «Биошейк» от отечественной компании «Фармалакт»: продажи выросли в 10,6 раз в рублях и в 19 раз в упаковках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Суммарно за 2024 год на российском розничном рынке было продано 14,8 млн упаковок на сумму 6 млрд рублей. В прошлом году на рынке появилось сразу четыре новых компаний (две из них российские и две иностранные).

В I квартале 2025 года на рынке насчитывалось 41 торговая марка лечебного питания от 16 компаний. Лидером по доле рынка стала Nutricia (подразделение французской Danone), на которую приходится 36,6% рублевого объема рынка. следом расположились: Abbott (чуть более 33% в рублях и более 62% продаж в упаковках) и Nestle (с долей 15% в рублях и 6,3% в упаковках). Все участники первой тройки продемонстрировали положительную динамику, максимальные показатели аналитики зафиксировали у компании Abbott — +20,5% в рублях и +16,3% в упаковках.

Основными представителями российских производителей лечебного энтерального питания в отчетный период выступают компании «Инфаприм» и «Леовит Нутрио». У обеих компаний эксперты отметили уверенный рост: первая демонстрирует прирост на 46% (в рублях), продажи второй выросли в 2,5 раза. За последние два года в категории лечебного питания появилось еще два российских производителя: «Фармалакт» и «АРТ Современные научные технологии».

Среди торговых марок лидирует «Педиашур» от Abbott (+20,5%), «Нутридринк» от Nutricia (+23,4%) и «Альфаре» от Nestle (+1,5%). Максимальную динамику в первой двадцатке брендов показал «Биошейк» от «Фармалакта».

Общую динамику на розничном рынке лечебного энтерального питания определяют онлайн продажи. Расходы покупателей на интернет-покупки относительно первых трех месяцев прошлого года увеличились на 36%. Продажи в традиционных точках выросли на 12,8%. Натуральные объемы продаж в сегменте e-com увеличились на 34% (в офлайне рост на 12,6% соответственно). Таким образом в анализируемом периоде доля e-com сегмента в категории составила 35,8% от рублевого объема продаж, что на 4,2 процентных пункта (п.п.) больше, чем годом ранее, натуральная доля немного ниже — чуть более 29%, за год +3,5 п.п.

gxpnews