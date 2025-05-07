«Биннофарм Групп» начала работу по регистрации препаратов в Индонезии

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» стала участником деловой миссии Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индонезии под национальным брендом «Сделано в России» и бизнес-форума «Россия — Индонезия», организованного при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие было приурочено к 13-му заседанию Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

В рамках форума с ключевыми докладами выступили первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, руководитель представительства РЭЦ в Индонезии Вадим Вараксин, представители индонезийских министерств и генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Индонезия, являясь одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии и показывая высокие темпы роста наряду с Индией и Вьетнамом, становится важнейшим стратегическим партнером для российских компаний. Участники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в области фармацевтики и экспорт российских медикаментов.

«Участие в бизнес-миссии подтвердило стратегический курс «Биннофарм Групп» на расширение присутствия в странах Юго-Восточной Азии. За время форума мы не только представили компанию, но и провели переговоры с рядом потенциальных партнеров, дистрибьюторами и производителями из Индонезии, Филиппин и других стран региона. Уже начата работа по регистрации препаратов «Биннофарм Групп» в Индонезии, мы ожидаем первые результаты уже в этом году. Мы уверены, что это станет основой для долгосрочного сотрудничества и масштабирования нашего бизнеса в Юго-Восточной Азии», — заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Биннофарм Групп» является крупнейшим экспортером российских препаратов в страны СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продукция компании доступна в 15 странах, а ассортимент насчитывает свыше 480 видов препаратов. Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме, что что позволит ускорить вывод новых препаратов на эти рынки.

«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает 2-е место среди отечественных производителей лекарственных препаратов.

«Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (г. Зеленоград), АО «Биоком» (г. Ставрополь) и современный R&D-центр (г. Красногорск).

«Биннофарм Групп» является самым крупным экспортером лекарственных препаратов из России в страны СНГ и ЕАЭС. На сегодняшний день препараты компании можно приобрести в 15 странах мира. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». В 2024 году численность персонала выросла на 4% до 4178 человек. Развитие бизнеса и запуск новых производственных линий требуют постоянного привлечения новых высококлассных сотрудников и подготовки профильных специалистов в партнерстве с ведущими вузами страны. В 2022 году «Биннофарм Групп» стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022, а в 2022-2024 годах вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России».

В 2021, 2022 и 2023 годах «Биннофарм Групп» осуществила три выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и «Школа экспорта». Большинство услуг РЭЦ доступны на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Соорганизаторами Бизнес-форума «Россия — Индонезия» выступают Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN).

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