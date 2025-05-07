В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производить образцы клеточных лекарств для КИ

«Акрус Биомед», компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», первой в России приступила к производству образцов высокотехнологичных препаратов для клинических исследований (КИ). Сегодня такие испытания проходят по трем препаратам, содержащим выращенные клетки пациентов. Они предназначены для лечения последствий травм травм спинного мозга, повреждений суставов и критических ожогов. Это первые подобные испытания в России, отметили в пресс-службе столичной мэрии.

«В особой экономической зоне столицы активно развиваются биотехнологии. Инновационные решения в этой области реализует более 20 предприятий. В ОЭЗ заключено 8 офсетных контрактов с городом по выпуску инновационных лекарственных препаратов. Один из резидентов, специализирующийся на создании препаратов на основе соматических клеток человека, приступил к производству образцов для клинических исследований в интересах трех разработчиков — ведущих научных биомедицинских центров страны», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, это важный этап в развитии высокотехнологичных методов лечения, в том числе тканевой инженерии в России — прорывного направления персонифицированной регенеративной медицины.

Ликсутов пояснил, что сейчас лицензии на производство высокотехнологичных лекарственных препаратов (ВТЛП) есть только у нескольких предприятий. Их планируется использовать для терапии при критических ожогах, пролежнях, трофических язвах, диабетической стопе, хронических ранах, скелетно-мышечных расстройствах, повреждениях нервной системы и онкологических заболеваниях.

Первым лицензиатом Минпромторга в Москве стал «Акрус Биомед» — этот резидент получил право на выпуск ВТЛП для КИ в 2024 году. Ожидается, что отечественным разработчикам клеточных, включая тканеинженерных препаратов, это поможет создавать образцы своей продукции для всех фаз КИ на мощностях резидента.

Кроме того, компания готовится к выпуску образцов биологического и дермального эквивалентов кожи, созданных на основе разработок Института биологии развития имени Н. К. Кольцова. Там ожидают разрешения на КИ от Минздрава. Выращенная кожа будет поставляться в клиники, мощность производства — до 70 000 единиц в год. Инвестиции в проект — более 470 млн рублей.

В 2024 году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице формируется мощнейший фармацевтический кластер, что станет вкладом в развитие столичного здравоохранения и нацпроект «Здравоохрение». Он отметил, что в городе работает свыше 300 производителей лекарств, медицинских изделий и медтехники. Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стал ОЭЗ «Технополис Москва» — общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, расположивших здесь свое производство, составляет более 300 тысяч кв.м.

gxpnews