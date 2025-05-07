ФАС утвердила цену на дженерик «Диаквинолин» на 47% ниже оригинала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России добилась снижения предельной цены на дженерик «Диаквинолин» (бедаквилин) от «Джодас Экспоим». Препарат показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких. Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарства «Сиртуро» от J&J и «Фармстандарта», сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Так, цена за упаковку «Диаквинолина» из 188 таблеток согласована на уровне 59 126 рублей. Стоимость такой же упаковки «Сиртуро» составляет 99 959 рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток дженерика от «Джодас Экспоим» согласована на уровне 3133 рублей.

В ФАС добавили, что цена на дженерик повысит доступность препарата для граждан. В медорганизациях лекарство должны предоставлять в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

В 2012 году российская компания «Фармстандарт» получила коммерческие права на бедаквилин в России, некоторых странах СНГ, Восточной Европы и Азии: Janssen Pharmaceutical N.V., входящая в группу компаний Janssen Pharmaceutical Companies холдинга Johnson & Johnson, передала российской компании свои технологии и ноу-хау для производства «Сиртуро». В 2013 году «Фармстандарт» стал держателем регистрационного удостоверения на бедаквилин в России.

В марте 2018 года компания Janssen Pharmaceutical N.V. и АО «Фармстандарт» подписали меморандум, согласно которому российский фармзавод ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» получил статус производителя «Сиртуро». Это позволило Уфимскому витаминному заводу «Фармстандарта» при возникновении дополнительной потребности в препарате поставить его в любую страну. Как писали «Ведомости» со ссылкой на экспертов, это первый случай, когда российский производитель стал единым поставщиком для всех рынков в мире.

Бедаквилин (препарат «Сиртуро» и его дженерики) входит в крупные федеральные и глобальные программы по борьбе с туберкулезом, включая коинфекции с ВИЧ и гепатитами. Противотуберкулезные препараты в России закупаются в основном централизованно. Согласно данным ГРЛС, в России зарегистрированы два препарата на основе бедаквилина: «Сиртуро» и «Диаквинолин».

gxpnews