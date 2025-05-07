FDA попросило вернуться некоторых уволенных сотрудников

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) попросило вернуться на работу некоторых недавно уволенных сотрудников, ответственных за критически важные переговоры о финансировании с производителями лекарств, пишет Reuters cо ссылкой на источники. В марте министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший поручил уволить тысячи сотрудников агентства в рамках масштабной реструктуризации учреждений здравоохранения страны. Однако увольнения оказались более масштабными: по инициативе Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого бизнесменом Илоном Маском, американский регулятор лишился порядка 20 тысяч человек.

В списке сокращенных оказались сотрудники, ответственные за критически важные переговоры с фармкомпаниями по вопросам финансирования системы проверки лекарств американского регулятора. Производители фармпрепаратов и медицинских изделий оплачивают взносы за проверку их продукции. Таким образом, агентство получало средства на одну из самых важных своих программ по проверке безопасности и эффективности новых методов лечения.

FDA пришлось в итоге свернуть эти программы, поскольку вести дальнейшие переговоры после сокращений оказалось некому. Сокращения переговорщиков и руководителей таких проектов нарушили сложный процесс повторного утверждения соглашений, контролируемых Конгрессом США.

Как сообщили собеседники Reuters, вернуться предложили как минимум одному переговорщику и еще девяти другим недавно уволенным сотрудникам, которые поддерживают переговоры. По информации агентства, переговорщик планирует вернуться, но пока неясно, какое решение примут остальные.

В апреле The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что сокращения в FDA значительно замедлили разработку и внедрение новых лекарств. По информации газеты, агентство не соблюдает сроки и не реагирует на запросы биотехнологических компаний, из-за чего некоторые из них вынуждены откладывать клинические испытания. Собеседники издания отмечали, что это может привести к срыву планов по внедрению жизненно важных препаратов.

Сокращения объясняли необходимостью «оптимизации раздутой бюрократии», однако на практике в отставку ушли ведущие ученые, курирующие общественное здравоохранение, исследования в области рака и одобрение вакцин и лекарств. Среди покинувших FDA ‒ Питер Штайн, глава Управления новых лекарств, Брайан Кинг, глава отдела Центра табачных изделий FDA, и Питер Маркс, главный чиновник FDA по вакцинам.

Около 200 биотехнологических компаний в прошлом месяце направили письмо в Конгресс, в котором выразили обеспокоенность увольнениями в FDA и попросили вернуть на работу нескольких сотрудников, включая переговорщиков.

gxpnews