Sanofi получила €10 млрд от продажи акций Opella

Французская биофармацевтическая компания Sanofi закрыла сделку по продаже 50% контрольного пакета акций своего подразделения потребительских товаров для здоровья Opella спустя 6 месяцев после начала переговоров с американской частной инвестиционной фирмой Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Фармгигант получил общую чистую денежную выручку в размере около €10 млрд ($11,4 млрд), сообщила пресс-служба Sanofi.

В рамках сделки Sanofi сохранила за собой значительную долю акций Opella (48,2%). Еще 1,8% акций получит Bpifrance (французский государственный инвестиционный банк), который войдет в совет директоров Opella. Этот шаг позволит Sanofi стать «биофармацевтической компанией» и сосредоточиться на разработке и маркетинге рецептурных препаратов.

CD&R, в свою очередь, получила компанию, в которой работают более 11 тысяч человек в 100 странах. Opella – третий по величине в мире безрецептурный бизнес, продающий такие известные продукты, как «Аллегра» (антигистаминное средство), «Долипран» (обезболивающее средство ) и «Дульколакс» (слабительный препарат). В ее управлении 13 производственных площадок и 4 центра по инновационным разработкам.

О том, что Sanofi вступила в эксклюзивные переговоры о продаже акций Opella с Clayton, Dubilier & Rice, стало известно осенью 2024 года. Это вызвало критику со стороны Министерства финансов Франции, обеспокоенного возможной потерей стратегического актива. Французское правительство заявляло о необходимости восстановить независимость страны в сфере здравоохранения. Протесты также возникли со стороны профсоюзов. Работники завода Sanofi в Компьене выразили опасения, что продажа компании CD&R приведет к сокращению рабочих мест.

Перебить ставку своего американского конкурента CD&R пыталась французская частная инвестиционная компания PAI Partners. В Sanofi тогда отказались раскрыть точную сумму нового предложения. Как писали международные СМИ, оценка пакета акций Opella превышала €15 млрд. PAI Partners в предложении обещала сохранить численность персонала, увеличить инвестиции на французских производственных площадках Opella в Нормандии и Компьене и сохранить штаб-квартиру компании во Франции.

gxpnews