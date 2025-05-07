GSK отчиталась о росте прибыли в I квартале 2025 года

Британская фармацевтическая компания GSK заявила, что находится в «хорошем положении» для компенсации возможных тарифов на лекарства в США благодаря внедрению ИИ-технологий и стратегии двойного снабжения, однако не раскрыла подробностей, пишет агентство Reuters. По итогам I квартала 2025 года GSK превзошла прогнозы аналитиков и подтвердила прогноз на весь год. Это стало причиной роста акций компании на 3,8%. GSK вошла в число лидеров роста индекса FTSE 100. Британский производитель сохраняет прогноз на 2025 год: рост выручки на 3-5%, а прибыль на акцию составляет 6-8% в постоянных валютных курсах. При этом в 2024 году показатели были 7 и 10% соответственно.

Поводом для обсуждений стали предложения Дональда Трампа о введении секторальных тарифов, включая «значительные» пошлины на фармпродукцию, что вызвало обеспокоенность на фоне глобальной зависимости отрасли от трансграничных цепочек поставок. Согласно одному из отчетов, такие меры могут увеличить годовые затраты на лекарства в США на $51 млрд.

GSK заявила, что уже определила пути оптимизации логистики и производительности для минимизации воздействия потенциальных тарифов. Генеральный директор Эмма Уолмсли отметила, что в рамках подготовки компания усилила использование ИИ и технологий в бизнес-процессах. По ее словам, GSK провела перестройку цепочек поставок во время отделения Haleon в 2022 году, обеспечив региональную устойчивость и двойное снабжение, что делает внедрение дополнительных мер сегодня излишним.

GSK продолжает делать ставку на развитие новых препаратов, особенно в области инфекционных заболеваний, чтобы компенсировать падение спроса и рост конкуренции по ключевым продуктам и вакцинам. Компания также готовится к окончанию патентной защиты в портфеле ВИЧ-препаратов.

Выручка GSK в I квартале составила 7,52 млрд фунтов стерлингов ($10,07 млрд), а скорректированная прибыль – 44,9 пенса на акцию, превзойдя консенсус-прогноз в 7,42 млрд фунтов и 40,9 пенса на акцию соответственно. Для сравнения: в I квартале 2024 года выручка составила 7,36 млрд фунтов, а прибыль – 43,1 пенса на акцию.

Продажи вакцин сократились на 6% – до 2,1 млрд фунтов. При этом препарат Arexvy против RSV-инфекции принес всего 100 млн фунтов, показав падение на 57%. Ранее GSK прогнозировала, что Arexvy станет блокбастером с потенциальными годовыми продажами до 3 млрд фунтов, однако несколько кварталов подряд продажи не оправдывают рыночных ожиданий.

Ранее сообщалось, что Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) одобрило экспериментальный противораковый препарат Blenrep (белантамаб мафодотин) от компании GSK.

gxpnews