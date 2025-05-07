Динамика продаж аптечной продукции на маркетплейсах начала замедляться

Динамика продажи товаров аптечного ассортимента на маркетплейсах начала замедляться. При этом лидером в сегменте ОТС и БАД остается Ozon, Wildberries в приоритете у тех, кто покупает косметику и медизделия.

Маркетплейсы по-прежнему наращивают продажи продукции аптечного ассортимента, хотя и темпы роста этих категорий заметно снизились. Динамика начала замедляться вслед за «взрослением» всего онлайн-рынка FMCG, рассказала генеральный директор «Сириуса» Валентина Марченкова, выступая на конференции «День аналитика», передает корреспондент «ФВ».

«Удивительно, что доля в общей структуре продаж контрактов 1P (когда производитель продает товары агрегатору для дальнейшей реализации) впервые с 2019 года показали отрицательный рост в IV квартале 2024 года», — сказала она.

Эксперт привела данные, полученные с помощью платформы AggreGor: она собирает аналитику путем суммирования продаж всех брендов ОТС, БАД, косметики (без учета сегмента масс-маркет), медицинских изделий по системе FBO на маркетплейсах. В аналитике нет продаж «Яндекс Маркета», который в основном работает по системе FBS.

Суммарный объем рынка нефармацевтической розницы по категориям за январь—апрель 2025 года составил:

лекарственных средств (ОТС) — 2,2 млрд руб.,

БАД — 19,3 млрд руб.,

косметики (исключая масс-маркет) — 86,7 млрд руб.,

медизделий — 31,8 млрд руб.