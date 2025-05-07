«Санофи Россия» проиграла еще один суд по препарату «Трикафта»

Арбитражный суд отказал «Санофи Россия» в удовлетворении иска к ФАС. По мнению фармкомпании, антимонопольная служба неправомерно отказала в жалобе на проведение аукционов по поставке лекарства от муковисцидоза.

В декабре 2024 года АО «Санофи Россия» подало иск в Арбитражный суд Москвы о признании решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) недействительными. Служба отказала фармкомпании в удовлетворении жалобы по объявленным аукционам на поставку препарата от муковисцидоза. В апреле 2025 году арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, обратил внимание «ФВ» на решение.

В октябре 2024 года Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) объявил шесть аукционов на поставку препарата от муковисцидоза ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор в разных дозировках. На тот момент в России было зарегистрировано только одно лекарство с таким МНН — «Трикафта» компании Vertex Pharmaceuticals.

В ноябре 2024 года АО «Санофи Россия», занимающееся дистрибуцией «Трикафты», подало жалобы в ФАС на действия ФЦПиЛО, который допустил к участию в аукционах заявки с предложениями о поставке лекарственного препарата «Трилекса» аргентинской компании Tuteur. По мнению «Санофи Россия», поставки дженерика невозможны без нарушения законодательства, так как, с одной стороны, препарат «Трилекса» еще не был зарегистрирован на момент объявления аукционов, с другой стороны, в составе препарата есть элексакафтор, который защищен патентом.