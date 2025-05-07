Novartis купит за 1,7 млрд долларов разработчика препаратов от болезней почек Regulus

Novartis заключила сделку на 1,7 млрд долл. по покупке компании Regulus Therapeutics ради препарата farabursen, разработанного для лечения поликистоза почек. Экспериментальный олигонуклеотид продемонстрировал способность практически останавливать рост кист, блокируя микроРНК, которая подавляет синтез защитных белков.

Novartis объявила о покупке американской биотехнологической компании Regulus Therapeutics, выплатив ей 800 млн долл. в качестве аванса. Сумма увеличится до 1,7 млрд долл. при регистрации разработанного ей препарата farabursen регуляторными органами, говорится в пресс-релизе.

Фармацевтический гигант согласился приобрести акции Regulus по 7 долл. за штуку. Это в два раза больше их биржевой стоимости, зафиксированной на момент закрытия последних торгов.

Farabursen предназначен для лечения аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек (АДПБП), при которой увеличивается размер этих органов из-за множественного образования кист. Начало III фазы его клинических испытаний запланировано на вторую половину текущего года.

Олигонуклеотид нового поколения принимается раз в две недели. Он блокирует микроРНК miR-17, которая при АДПБП избыточно подавляет синтез полицистинов (PC1/PC2). В норме эти белки поддерживают структуру почечных канальцев и не дают им разрастись в кисты.

У испытуемых на Ib фазе, получавших лекарство на протяжении трех месяцев, отмечено значимое повышение уровней PC1 и PC2 в моче. Также farabursen практически остановил рост объема почек — их объем изменился всего на 0,05%, а в группе плацебо этот показатель составил 2,58%.

Единственным одобренным средством для лечения АДПБП остается Jynarque (tolvaptan) от японского производителя Otsuka. Однако, как пишет Fierce Biotech, его редко используют (в 7% случаев) из-за побочных эффектов.

В 2023 году Novartis приобрела разработчика препаратов от почечных патологий Chinook Therapeutics за 3,2 млрд долл. Благодаря сделке швейцарскому концерну достались права на Fabhalta (iptacopan) и Vanrafia (atrasentan). Последний недавно одобрен в США для снижения уровня белка в моче при IgA-нефропатии.

Фото: novartis.com