Депутаты предложили Минздраву сделать вакцинацию от аллергии бесплатной Novartis купит за 1,7 млрд долларов разработчика препаратов от болезней почек Regulus » Sanofi продала контрольный пакет акций своего подразделения Opella за 10 млрд евро Sanofi продала американским инвесторам контрольный пакет своего подразделения товаров для здоровья. Фармгигант намерен сфокусироваться на разработке и продаже рецептурных препаратов. Sanofi завершила сделку по продаже 50% акций своего подразделения безрецептурной продукции Opella. Контрольный пакет купила американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) за 10 млрд евро (11,4 млрд долл.), говорится в пресс-релизе. Французский фармацевтический гигант сохранит за собой долю в 48,2%. Как подчеркивается, это позволит ему полностью сосредоточиться на создании биофармацевтической продукции. Государственный инвестбанк Bpifrance войдет в число новых акционеров с 1,8% капитала и займет место в Совете директоров. Opella входит в тройку крупнейших мировых производителей товаров для здоровья, ведя бизнес в 100 странах. Среди наиболее известной продукции — антигистаминное средство «Аллегра» (фексофенадин), жаропонижающее Doliprane (парацетамол) и слабительное «Дульколакс» (бисакодил). За последние несколько лет многие крупные фармацевтические корпорации — Johnson & Johnson, GSK, Pfizer — провели аналогичную реструктуризацию, выделив из своей структуры сегмент безрецептурной продукции. В обозримой перспективе Sanofi планирует приобретать только небольшие фирмы, сообщил финансовый директор Франсуа Роже по итогам I квартала этого года. По его словам, в приоритете — исследования, повышение доходности инвесторов и обратный выкуп акций. В качестве примера реализации выбранного подхода он упомянул недавнюю сделку с Dren Bio на 1,9 млрд долл., в результате которой получены права на многообещающий препарат от заболеваний иммунной системы.

Фото: sanofi.com Владимир Заболотских

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