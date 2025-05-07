Депутаты предложили Минздраву сделать вакцинацию от аллергии бесплатной

Депутаты партии «Новые люди» предложили Минздраву добавить новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов по ОМС. В своем обращении партия подчеркнула, что вакцинация должна оставаться добровольной, избегая практики принуждения, как во время пандемии коронавируса.
Депутаты партии «Новые люди» направили запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением о включении новой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов, предоставляемых по ОМС, сообщили в telegram-канале партии.
«Вакцина должна быть бесплатной, а вакцинация — строго добровольной. Никаких принуждений, как это было в эпоху COVID-19», — указано в сообщении партии.
Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире.
Клинисследования вакцины начались осенью 2024 года. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что вакцина доказала свою безопасность в ходе доклинических исследований. Испытания показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена. Сейчас завершается II фаза клинических исследований препарата.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik