Депутаты предложили Минздраву сделать вакцинацию от аллергии бесплатной

Депутаты партии «Новые люди» предложили Минздраву добавить новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов по ОМС. В своем обращении партия подчеркнула, что вакцинация должна оставаться добровольной, избегая практики принуждения, как во время пандемии коронавируса.

Депутаты партии «Новые люди» направили запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением о включении новой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов, предоставляемых по ОМС, сообщили в telegram-канале партии.

«Вакцина должна быть бесплатной, а вакцинация — строго добровольной. Никаких принуждений, как это было в эпоху COVID-19», — указано в сообщении партии.