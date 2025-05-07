Алексей Репик: нужно устранить дисбаланс между физической и онлайн-торговлей

«Деловая Россия», рассказал Алексей Репик, в этой ситуации старается находить оптимальные для государства, потребителей и бизнеса форматы для гармоничного сосуществования онлайн и офлайн сегментов.

При этом остро стоит вопрос дефицита кадров, который является одним из самых больших вызовов в российской экономике. «У нас нет других вариантов с этим справляться, кроме как повышать производительность труда. То есть нужны стимулы для замещения труда капиталом, чтобы мы автоматизировали, роботизировали, использовали искусственный интеллект», – сообщил Репик.

Также Владимир Путин и Алексей Репик в разговоре затронули тему возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов отечественных инвесторов. Председатель «Деловой России» отметил, что нужно внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов.

«С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части», – доложил Алексей Репик.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что эту тему еще предстоит обсудить, так как необходим баланс между развитием конкуренции и защитой отечественных производителей. «Тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», – подытожил Владимир Путин.