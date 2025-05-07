Конкурсный управляющий «Годовалова» оспорил перевод 436 млн рублей Сбербанку

Суд обязал Сбербанк вернуть денежные средства ООО «Годовалов» в полном объеме, а также уплатить проценты за их использование в размере почти 78,7 млн рублей. На банк также ложится обязательство оплатить госпошлину. Кроме того, решением суда восстанавливается задолженность юрлица перед банком. Определение может быть оспорено в течение месяца.

Согласно материалам дела, на момент совершения первой оспариваемой сделки в начале апреля 2023 года у ООО «Годовалов» «начали формироваться признаки неплатежеспособности», которые выражались, в частности, в росте неисполненных обязательств перед другими кредиторами. Так, в декабре 2021 года сумма задолженности составила 31,05 млн рублей, к декабрю 2022 года – 99,6 млн рублей, в марте 2023 года – превысила 500 млн рублей, в июне – достигла 2,7 млрд рублей, в конце года – 4,38 млрд рублей. Помимо этого, юрлицо было привлечено к ответственности за налоговое правонарушение на сумму 690 млн рублей. В числе компаний, перед которыми у ООО «Годовалов» имелись неисполненные обязательства, – ООО «Магнит Фарма», «ФК Пульс», ООО «ФК Гранд Капитал Екатеринбург».

Суд пришел к заключению, что Сбербанк имел «объективную возможность знать о финансовом положении должника» при получении спорных платежей. Одним из доводов послужило то, что «подавляющее» число аптек, входящих в сеть «Аптека от склада», были подключены к корпоративной системе «Сбербанк Корпорация», которая обеспечивала возможность консолидированного управления банковскими счетами группы предприятий. Также суд считает, что на момент перечисления денежных средств банк обладал информацией о наличии у юрлица других кредиторов и признаков неплатежеспособности. Всего с 9 апреля по 26 сентября 2023 года ООО «Годовалов» 412 раз перевело денежные средства Сбербанку, общая сумма которых превысила 436 млн рублей. «Множественные частичные платежи», по мнению суда, также «свидетельствуют о нестабильном финансовом положении должника».

Сбербанк, как указано в материалах дела, обращал внимание на то, что обязанность доказывания осведомленности кредитора о признаках неплатежеспособности должника возлагается на заявителя. Как считает организация, конкурсный управляющий не представил доказательств. Также Сбербанк приводит довод о том, что платежи были совершены в ходе «обычной хозяйственной деятельности должника», а размер каждого из них не превышал 1% от стоимости его активов.

Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» начал оспаривать сделки, которые совершил топ-менеджмент предприятия перед банкротством в сентябре 2024 года. На тот момент общая сумма перечислений составила 2,5 млрд рублей. До этого, в августе того же года, были представлены результаты описи имущества компании. Согласно документу, на балансе «Годовалова» находятся товары на сумму 49,4 млн рублей, в то время как размер совокупных долговых обязательств юрлица перед кредиторами, в числе которых присутствует и Сбербанк, составляет по меньшей мере 12,5 млрд рублей.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления Михаила Проровского о признании недействительными двух платежей – перевод 150 млн рублей от «Годовалова» дочерней компании «Аптека от склада 1», а также перевод 14,7 млн рублей от владельца банкротящегося юрлица Андрея Годовалова своему сыну Филиппу. В том же месяце Сбербанк выставил на продажу залоговое имущество – складской комплекс обанкротившейся аптечной сети «Аптека от склада». Всего за 208,9 млн рублей будет продано три склада, земельный участок, здание проходной и двухэтажное строение.

В марте 2025 года Андрея Годовалого объявили в международный розыск. Решение о заочном аресте предпринимателя на два месяца вынес Дзержинский районный суд Перми в ходе рассмотрения уголовного дела: Годовалова и Николая Шаврина обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Оба предпринимателя совместно владеют активами фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада». По данным следствия, сейчас Годовалов проживает в Турции.