Еще одно устройство Neuralink Илона Маска получило от FDA статус «прорывного»

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, сообщила, что ее чип, который помогает восстанавливать речь, получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) статус «прорывное устройство». Его присваивают медицинским устройствам, находящимся в статусе разработки, которые потенциально могут обеспечить лечение или диагностику опасных для жизни состояний.

«Мы получили от FDA статус революционного устройства, помогающего восстановить коммуникацию людям с серьезными нарушениями речи», — заявили представители Neuralink в X.

В компании добавили, что устройство поможет людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом (БАС), инсультом, повреждением спинного мозга, церебральным параличом, рассеянным склерозом и другими неврологическими заболеваниями. Согласно информации на сайте регулятора, программа инновационных устройств направлена на предоставление пациентам и поставщикам медицинских услуг своевременного доступа к медицинским устройствам за счет ускорения разработки, оценки и обзора.

Neuralink запустили в 2016 году. Стартап активно развивается среди компаний, специализирующихся на разработке мозговых имплантатов для лечения неврологических заболеваний. В июле 2019 года компания продемонстрировала прибор, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Через 2 года в Сети появились кадры с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в мозг чипу.

В марте 2024 года стало известно, что Neuralink планирует разработать продукт для слепых. Тогда Маск заявил, что чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах. По его словам, ни один из приматов не погиб и не получил серьезных травм. В том же году компания получила от FDA статус «прорывного устройства» на Blindsight. По словам предпринимателя, экспериментальное устройство, «позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв». Маск отмечал, что имплантировать человеку этот нейрочип компания планирует в конце текущего года.

В 2024 году Маск также сообщил о первом случае установки нейроимплантата Telepathy человеку. Этот нейрочип позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты. На тот момент его уже вживили 29-летнему мужчине, который был парализован ниже плеч после несчастного случая. Первопроходцем в получении такого имплантата стал Нолан Арбо. Спустя месяц стало известно, что пациент полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли.

В начале 2025 года сообщалось, что Neuralink установила свой мозговой чип уже третьему человеку. По словам Маска, все установленные устройства, в том числе те, что получили два предыдущих пациента, функционируют эффективно.

gxpnews