Стала известна стоимость нового средства от ожирения «Седжаро» компании «Герофарм»

Препарат российской компании «Герофарм» от ожирения «Седжаро» (тирзепатид) поступил в гражданский оборот. Отечественная разработка представляет собой аналог «Мунджаро», популярного препарата американской компании Eli Lilly. Средство появится в аптечных сетях уже в ближайшие дни, а его стоимость будет на 60% ниже, чем у российских аналогов, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

«Седжаро» представлен в двух дозировках: 2,5 и 5 мг. Цены, установленные производителем, – 5500 и 7000 рублей соответственно. Препарат российской компании выпускается в удобном формате шприц-ручки, что позволяет пациенту самостоятельно контролировать дозировку и количество израсходованного препарата.

В «Герофарме» отметили, что разработка позволяет справиться с висцеральным ожирением – наиболее опасной формой избыточного веса, которая сопровождается множеством осложнений и существенно повышает риск развития серьезных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, сахарный диабет 2-го типа и артериальную гипертензию. Действующее вещество препарата – тирзепатид – активирует рецепторы двух ключевых инкретиновых гормонов, уменьшая тягу к высококалорийной пище и способствуя расщеплению жировых отложений.

Оригинальный тирзепатид производит американская компания Eli Lilly. Препарат одобрили для лечения сахарного диабета 2-го типа, контроля веса и лечения ожирения. Однако в России средство Lilly не регистрировалось. В январе 2025 года стало известно, что аналог оригинального препарата в РФ под брендом «Тирзетта» зарегистрировал «Промомед». О том, что «Герофарм» получил регудостоверение на «Седжаро», стало известно в апреле текущего года.

«Герофарм» первой среди российских компаний выпустила в стране аналоги зарубежных препаратов для борьбы с диабетом с МНН семаглутид. Речь идет о препаратах «Оземпик» и «Вегови» датской Novo Nordisk. Кроме того, российская компания получила официальное разрешение на проведение III фазы клинических исследований препарата GP40331 (действующее вещество семаглутид). Компания намерена оценить эффективность и безопасность препарата у подростков с избыточной массой тела и ожирением.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» выросли в России более чем в три раза в 2024 году. Такая популярность обусловлена массовыми случаями ожирения среди населения. Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом также привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд.

gxpnews