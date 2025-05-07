AstraZeneca запустила центр клеточной терапии за $300 млн

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca запустила 5 мая центр клеточной терапии CAR-T стоимостью $300 млн в Роквилле, штат Мэриленд, всего в пяти милях от обширного научно-исследовательского центра компании в Гейтерсберге. Компания сосредоточится на разработке новых потенциально коммерческих методов лечения и расширит клинические исследования в области онкологии по всему миру, пишет Fierce Pharma. Предприятие также является частью обязательств AstraZeneca, касающихся инвестиций в размере $3,5 млрд в США.

Площадь центра составляет 84 000 квадратных футов. Ожидается, что его открытие позволит создать рабочие места для специалистов в области STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). На предприятии будет занято не менее 150 сотрудников.

Глава отделения AstraZeneca по глобальным операциям и IТ, а также директор по устойчивому развитию Пэм Ченг признал, что компания «немного опоздала присоединиться к вечеринке» и отстает на рынке персонализированной медицины от других представителей Big Pharma, в том числе Gilead Sciences, Novartis, Bristol-Myers Squibb и Johnson & Johnson. Однако, отметил Ченг, это не означает, что сейчас неподходящее время для европейского фармгиганта.

Он считает, что опыт других игроков на рынке, напротив, позволит AstraZeneca сделать резкий рывок. Производство персонализированных лекарств постоянно ставит в тупик конкурентов в этой области, учитывая высокую стоимость клеточной терапии и то, что каждая доза таких препаратов подбирается индивидуально для каждого пациента.

Первый крупный шаг в области клеточной терапии AstraZeneca сделала в 2022 году, когда приобрела Neogene Therapeutics, специализирующуюся на открытии, разработке и производстве терапии Т-клеточных рецепторов следующего поколения (TCR-T), которые обеспечивают новый подход к клеточной терапии для борьбы с раком. В рамках сделки Neogene получила $200 млн в качестве первоначального платежа. Сообщалось, что ей также полагается до $120 млн поэтапных платежей.

В 2023 году AstraZeneca последовала примеру китайской компании Gracell Biotechnologies, совершив покупку за $1 млрд и наладив сотрудничество со специалистами по клеточной терапии Quell Therapeutics , AbelZeta и Cellectis. В начале 2025 года фармгигант вошел также в сферу готовой клеточной терапии, заключив сделку по приобретению бельгийской компании EsoBiotec и ее платформы лентивирусных векторов стоимостью $1 млрд.

gxpnews