В России создали базу данных о влияющих на сон и биоритмы веществах

Ученые Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина разработали общедоступную базу данных ChronobioticsDB, систематизирующую сведения о хронобиотиках – веществах, влияющих на биологические ритмы человека, в том числе на сон. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ, это первый в мире подобный ресурс, созданный в рамках проекта Российского научного фонда «Создание первой в мире фармакологической базы данных модуляторов циркадных ритмов и организация доступа к ней».

База содержит информацию о более чем 300 природных и искусственно синтезированных веществах, которые были исследованы за последние десятилетия, например мелатонин и ресвератрол. Они способны влиять на циркадные ритмы, сон и бодрствование. Нарушения хода биологических часов могут приводить к бессоннице, хронической усталости, нарушению концентрации, либидо и другим серьезным заболеваниям.

Руководитель проекта Илья Соловьев добавил, что ChronobioticsDB предоставляет удобные инструменты для поиска: каждый препарат имеет карточку с химической формулой, механизмом действия, потенциальным применением и побочными эффектами. Особенностью ресурса является интеграция с международными химико-фармацевтическими базами данных, такими как PubChem и DrugBank, а также возможность проверки регистрационного статуса веществ.

Разработчики уверены, что их продукт поможет врачам подбирать терапию при нарушениях сна, а исследователям – находить новые и эффективные препараты, способные восстанавливать правильный ход внутренних часов человека. База данных уже доступна для бесплатного использования научным сообществом и медицинскими специалистами.

Ранее сообщалось, что ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета создали и зарегистрировали первую базу данных, содержащую информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Речь идет о передовом классе препаратов, которые изменили подход к лечению рака.

gxpnews