Bristol-Myers инвестирует $40 млрд в США в течение 5 лет

Американская биофармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) заявила, что вложит в США $40 млрд в течение следующих 5 лет. Таким образом, она присоединилась к длинному списку производителей лекарств, пообещавших увеличить свои внутренние инвестиции на фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на фармпромышленность. Об этом в интервью Stat сообщил генеральный директор BMS Кристофер Бернер.

По его словам, эти средства направят на новые исследования и разработки, а также внутреннее производство. Глава BMS не уточнил, планирует ли компания строить новые производственные мощности в США. Он также не сообщил, сколько фармгигант обычно тратит на эти цели.

Об инвестициях Bristol-Myers объявила на фоне планов Трампа ввести пошлины на фармацевтические препараты в размере 25%. В начале апреля президент США ввел базовые пошлины в размере 10% почти на весь импорт страны и установил различные ответные торговые штрафы для многих стран с высоким торговым дефицитом. Тогда импорт фармацевтических препаратов был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация не раз указывала, что фармсектор не станет исключением.

В феврале текущего года Eli Lilly заявила, что потратит не менее $27 млрд на четыре завода в США в течение следующих 5 лет. MSD пообещала инвестировать более $9 млрд внутри страны к 2028 году. А Johnson & Johnson на церемонии закладки фундамента нового завода в Северной Каролине объявила об инвестициях в $55 млрд в деятельность организации в США. Это на 25% больше, чем в предыдущем инвестиционном цикле.

Вслед за аналогичными инвестиционными обещаниями от американских конкурентов швейцарская компания Novartis сообщила, что готовится к реализации масштабного плана по расширению своего присутствия в США. В течение следующих 5 лет она планирует потратить $23 млрд на строительство и расширение 10 объектов в США. Швейцарская Roche заявила, что за такой же срок инвестирует $50 млрд в производство в США.

gxpnews