Минздрав внес изменения в инструкции линезолида и глюкозамина

Минздрав внес изменения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, содержащих линезолид и глюкозамин. В инструкцию линезолида необходимо добавить сведения о возможном развитии серотонинового синдрома при одновременном приеме с бупренорфином. В показаниях к применению глюкозамина следует оставить только остеоартрит коленных суставов легкой и средней степени тяжести.

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) опубликованы два письма, согласно которым необходимо внести изменения в инструкции по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества линезолид и глюкозамин.

В разделах «С осторожностью» инструкции и «Особые указания и меры предосторожности» листка-вкладыша линезолида необходимо указать, что одновременное применение с бупренорфином (отдельно или в комбинации с налоксоном) может привести к развитию серотонинового синдрома. Также следует отметить, что если такое лечение клинически обосновано, то требуется обеспечить тщательный контроль за состоянием пациента, особенно в начале лечения и при повышении дозы. В раздел «Другие препараты и линезолид» листка-вкладыша нужно внести «опиоиды, применяемые при лечении боли – бупренорфин (отдельно или в комбинации с налоксоном)».