Убытки BioNTech выросли на треть в I квартале

BioNTech сообщила о росте убытков на треть в I квартале из-за падения доходности от противоковидной вакцины. В этих условиях компания активно диверсифицирует портфель и работает над выводом на рынок противораковых препаратов.

В I квартале этого года убытки немецкой биотехнологической компании BioNTech выросли на 32%, до 416 млн евро. Об этом говорится в ее финансовом отчете.

Общая выручка производителя снизилась до 182,8 млн евро по сравнению с 187,6 млн евро (-2,6%) в I квартале прошлого года. Продажи мРНК-вакцины против COVID-19 – основного источника доходов — продолжают падать из-за уменьшения спроса на нее в мире. Отмечается, что пик придется на последние три-четыре месяца года – период, когда проводятся прививочные кампании.

В портфеле компании есть ряд многообещающих активов, которые еще не вышли в продажи, но подтвердили эффективность в ходе исследований:

BNT327 (противораковое биспецифическое антитело) — оказался на 85% эффективен при мелкоклеточном раке легких, согласно результатам II фазы испытаний, также доказал преимущество над «Китрудой» (пембролизумаб) при тройном негативном раке молочной железы.

BNT116 (мРНК-вакцина от рака) — показал противоопухолевую активность при немелкоклеточном раке легких (NSCLC) на I фазе.

BNT324 (конъюгат антитело-лекарственное средство) — изучается на I/II фазе при кастрационно-резистентном раке предстательной железы.

BNT325 (конъюгат антитело-лекарственное средство) — оказал терапевтическое действие при раке яичников, резистентном к химиотерапии, в ходе I фазы.

Главные события в жизни BioNTech за первые три месяца года:

Завершение сделки по покупке китайской компании Biotheus за 800 млн долл. и получение прав на несколько препаратов от рака.

Начало III фазы исследования BNT327.

Назначение Рамона Запата-Гомеза новым финансовым директором с июля.

Фото: biontech.com