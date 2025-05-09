FDA одобрило первый полный аналог «Стелары»

FDA признало биоаналог Selarsdi полностью эквивалентным оригинальному препарату «Стелара». Аптеки теперь смогут продавать его без необходимости изменения рецепта или согласования с лечащим врачом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило биоаналог Selarsdi в качестве полной замены оригинальному препарату «Стелара» (устекинумаб). Об этом сообщили компании Teva Pharmaceuticals и Alvotech, которым принадлежит фармацевтический продукт.

Отмечается, что клинические испытания подтвердили схожесть профилей эффективности и безопасности Selarsdi и «Стелары». Для биоаналога утвержден такой же перечень показаний, как и у оригинального лекарства. В их числе – лечение бляшечного псориаза, активного псориатического артрита, болезни Крона и язвенного колита.

Selarsdi стал первым полноценным эквивалентом «Стелары». Такой статус позволяет аптекам продавать биоаналог вместо оригинала без необходимости консультации с врачом или изменения рецепта. Первое одобрение он получил в прошлом году.

Американский регулятор выдал «Стеларе» первое регистрационное удостоверение в 2009 году. Моноклональное антитело, разработанное Johnson & Johnson, блокирует интерлейкины-12 и -23 – провоспалительные цитокины, которые регулируют силу и характер иммунного ответа.

В апреле 2024 года истек срок патентной защиты, позволив копиям препарата выйти на рынок США. Помимо Selarsdi, FDA одобрило шесть биоаналогов устекинумаба. Среди них – Pyzchiva (от компании Samsung Bioepis), Otulfi (немецких Formycon и Fresenius Kabi), Imuldosa (корейской Dong-A ST и японской Meiji Seika Pharma), Wezlana (фармгиганта Amgen, первый одобренный биоаналог «Стелары»), Yesintek (индийской Biocon Biologics) и Steqeyma (корейской Celltrion).

Общее число биоаналогов, получивших положительное решение FDA, достигло 74 (без учета Selarsdi), из них десять – в этом году. Для сравнения: за 2023 год их одобрено всего пять, а в 2024 году – 18.

Аналитики отмечают стремительное развитие рынка из-за прекращения патентов ряда известных препаратов: по данным Research and Markets, в прошлом году мировой рынок биоаналогов оценивался в 34,8 млрд долл., а к концу десятилетия этот показатель увеличится до 93,1 млрд долл. с ежегодным темпом роста почти в 18%.

Фото: fda.gov

Владимир Заболотских

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