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Расходы на лекарства в США увеличились на 11,4% в 2024 году

За прошлый год США потратили на препараты 487 млрд долл., треть от этой суммы пришлась на средства от ожирения. Специалисты компании IQVIA прогнозируют дальнейший рост затрат — до 600 млрд долл. к концу десятилетия.

За 2024 год расходы на препараты в США достигли рекордных 487 млрд долл. Это на 11,4% больше по сравнению с годом ранее, говорится в отчете исследовательской компании IQVIA.

В публикации указывается, что прошлый год показал беспрецедентный рост, уступая лишь 2021 году, когда всплеск был вызван пандемией COVID-19. Скачок обеспечили продажи 31 лекарства-бестселлера, следует из приведенных данных. Почти треть (29%) всей суммы пришлась на агонисты глюкагоноподобного пептида-1  популярные средства от ожирения и диабета.

Также в стране выросло потребление рецептурных препаратов  на 1,7%. Как утверждается, если сложить все время, в течение которого население принимало выписанные им медикаменты на протяжении 2024 года, получится 215 млрд дней.

В число наиболее успешных новинок фармрынка 2023—2024 годов вошли «Вабисмо» (фарицимаб) компании Roche, применяемый при возрастной макулярной дегенерации, вакцина от респираторно-синцитиального вируса Beyfortus, которая принадлежит Sanofi и AstraZeneca, и Kesimpta (офатумумаб) от Novartis, назначаемый для лечения рассеянного склероза.

За последние пять лет произошло истечение срока патентной защиты нескольких популярных препаратов. Один из них  «Хумира» (адалимумаб) фармгиганта AbbVie. Аналитики подсчитали, что потери от утраты монополии превысили 77 млрд долл.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет усилится разница между заявленной стоимостью фармпродукции (будет ежегодно расти на 5—8%) и фактической выручкой производителей (на 3—6%). Кроме того, к 2029 году Штаты преодолеют планку в 600 млрд долл. по тратам на медикаменты, считают в IQVIA.

Первенство по темпам роста продаж будет принадлежать средствам для лечения рака и снижения веса. До конца десятилетия рынок пополнится сотней новых наименований и показаний лекарств. Их приобретение обойдется пациентам примерно в 165 млрд долл.
Фото: stockking / freepik

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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8 мая, 2025 | Просмотров: 200