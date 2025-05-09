Расходы на лекарства в США увеличились на 11,4% в 2024 году

За прошлый год США потратили на препараты 487 млрд долл., треть от этой суммы пришлась на средства от ожирения. Специалисты компании IQVIA прогнозируют дальнейший рост затрат — до 600 млрд долл. к концу десятилетия.

За 2024 год расходы на препараты в США достигли рекордных 487 млрд долл. Это на 11,4% больше по сравнению с годом ранее, говорится в отчете исследовательской компании IQVIA.

В публикации указывается, что прошлый год показал беспрецедентный рост, уступая лишь 2021 году, когда всплеск был вызван пандемией COVID-19. Скачок обеспечили продажи 31 лекарства-бестселлера, следует из приведенных данных. Почти треть (29%) всей суммы пришлась на агонисты глюкагоноподобного пептида-1 — популярные средства от ожирения и диабета.

Также в стране выросло потребление рецептурных препаратов — на 1,7%. Как утверждается, если сложить все время, в течение которого население принимало выписанные им медикаменты на протяжении 2024 года, получится 215 млрд дней.