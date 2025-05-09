ФАС выявила картель при продаже актива Центра микрохирургии глаза

История началась в марте 2024 года. Тогда Центр микрохирургии глаза выставил на торги свой актив, содержащий 11 свободных земельных участков общей площадью 30,5 га, расположенных на территории Московской области, а также долю (94,85%) в уставном капитале ООО «Славино» (основной вид деятельности компании – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина). Начальная цена лота составляла 81,6 млн рублей, шаг аукциона – 2 млн рублей.

В результате в апреле 2024 года был определен победитель аукциона – ООО «СЗ «Стройкомкраснодар». Повышение цены лота произошло однократно, в результате чего окончательная стоимость была определена в размере 83,6 млн рублей. Другие участнки торгов не отображены.

В ноябре 2024 года данной сделкой заинтересовалась Генпрокуратура РФ и направила в Арбитражный суд Краснодарского края иск о признании результатов аукциона недействительными. В обоснование своих доводов истец указал, что в июле 2024 года был выявлен факт незаконного вывода из-под государственного контроля и управления имущественных активов дочерних обществ. Также цена лота аукциона не соответствует действительной стоимости имущества и значительно занижена.

После проведенной оценки выяснилось, что стоимость 100% доли в ООО «Протасово МГ» составляет 333,1 млн рублей. В итоге суд признал сделку недействительной, и 100% доли в марте 2025 года перешли обратно НМИЦ. Кроме того, суд постановил взыскать с ООО «СЗ «Стройкомкраснодар» в доход федбюджета госпошлину в размере 943 тысяч рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СЗ «Стройкомкраснодар» зарегистрировано в ноябре 2023 года в Краснодаре. Владельцами компании являются Рубен Хуршудян (87,5%), Светлана Стоянко (7,5%) и Станислав Цакиров (5%). Чистый убыток ООО в 2024 году составил 5,1 млн рублей.

В апреле 2025 года ФАС заподозрила четыре фармкомпании – АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм» и ООО «Медфарм» – в сговоре при закупках лекарств для Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава России. Тогда в ФАС пояснили, что сотрудники службы начали осмотр офисов в Москве и Московской области, в ходе которого организовано копирование «интересующей регулятора информации». Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий.