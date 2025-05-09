«Аптека Фарма» обвинила близкую к «Советской аптеке» структуру в плагиате

«Фармика» разработала и запустила оригинальный проект «Первая управленческая франшиза» в 2023 году, а уже в 2024 году представители компании заподозрили, что мытищинская компания «Аптека» нарушает их исключительные права. Как полагает обратившийся в арбитраж франчайзер, ответчик размещает в публичном пространстве – на собственном и специализированных сайтах – информацию о создании аналогичного франчайзингового проекта с использованием идентичного оригинальному логотипа. Причем отзывы реальных клиентов франшизы «Аптеки» на онлайн-ресурсах не размещались, а это, по мнению истца, говорит о том, что в действительности такая деятельность ответчиком не осуществляется.

«Фармика» заявляет, что содержание размещенных «Аптекой» материалов абсолютно идентично по смысловой нагрузке и сути условий с ее оригинальным проектом «Первая управленческая франшиза». Кроме того, как указывает истец, в сообщениях ООО «Аптека» заявлено, что проект был запущен в 2024 году (на год позже проекта «Фармики»).

Представители «Фармики» считают, что действия «Аптеки» могут «ввести в заблуждение третьих лиц», следовательно, возможные негативные отзывы будут распространяться на деятельность участников «Первой управленческой франшизы».

Истец попросил суд взыскать с ООО «Аптека» компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 1 млн рублей, расходы на нотариальные действия в размере 18 тысяч рублей и оплату госпошлины на сумму 55 тысяч рублей, а также запретить использование обозначения франшизы «Аптека Фарма» («Аптека Pharma»), доменного имени и любой информации, схожей до степени смешения с описанием проекта «Первая управленческая франшиза».

ООО «Аптека», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в 2019 году в Мытищах. Компанией владеет Аурика Чеченкова. Выручка компании за 2024 год составила 4,1 млн рублей, чистая прибыль – 908 тысяч рублей. Истец и участники рынка связывают компанию «Аптека» с семьей основателя франчайзинговой сети «Советская аптека» Алексея Чеченкова. По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем и гендиректором управляющей компании сети «Советские аптеки» является Ирина Чеченкова.

ООО «Фармика» зарегистрировано в 2021 году в Рязани. Владельцем компании является Александр Миронов. По данным Аналитического центра Vademecum, выручка рязанского ритейлера за 2024 год составила 1,8 млрд рублей, с этим показателем «Аптека Фарма» заняла 76-е место в «ТОП200 аптечных сетей».

Фото: freepik.com/автор drobotdean

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