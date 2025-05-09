Минпромторг отсудил 2,3 млн рублей у«Биокада» за нарушение условий получения субсидии

Суд также обязал фармкомпанию оплатить госпошлину в размере 56,5 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия – резолютивная часть объявлена 17 апреля 2025 года, полный текст опубликовали 30 апреля того же года.

Согласно материалам дела, Минпромторг и «Биокад» в 2015 году заключили соглашение о субсидировании затрат на проведение I и III фаз клинических исследований препарата с действующим веществом адалимумаб. Фармкомпании предоставили почти 54,9 млн рублей, перечисленных несколькими платежами. В соответствии с соглашением, лекарство должно было поступить в гражданский оборот в первом квартале 2019 года, однако препарат под ТН Далибра был введен только во втором квартале того же года. Таким образом, на что обратил внимание Минпромторг, не было достигнуто целевое значение по показателю, регламентирующему старт выпуска препарата в гражданский оборот не позднее трех лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии. Достижение этого параметра было одним из условий соглашения, на основании которого фармкомпания получила денежные средства.

Кроме того, как отмечено в судебной документации, не были получены требуемые результаты по пункту «Увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств». Показатель был достигнут на 85,6%. Согласно расчетам, штрафные санкции за недостижение этого показателя составили 2,3 млн рублей – именно эту сумму суд постановил взыскать с «Биокада». Компания не стала оспаривать нарушение, однако просила о снижении суммы неустойки. Это требование суд отклонил.

За ввод средства в гражданский оборот позднее, чем спустя три года после подписания соглашения, Минпромторг потребовал почти 13,6 млн рублей, однако суд отказался удовлетворить это требование. Регулятор сослался на то, что средство было зарегистрировано в государственной системе в феврале 2019 года, то есть в первом квартале. Как отмечает суд, стороны договорились о том, что документом, подтверждающим ввод лекарства в гражданский оборот, станет копия его регудостоверения, а не непосредственно поступление в продажу.

«Таким образом, из буквального толкования условий соглашения о предоставлении субсидии ответчиком не допущено нарушений сроков выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата», – отмечено в материалах дела.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу в иске к ПАО «Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» о взыскании штрафа в размере 85,6 млн рублей. Причиной послужило истечение срока исковой давности. В феврале 2016 года стороны заключили договор о предоставлении субсидий на реализацию проекта, а позднее Минпромторг заявил, что ПАО «Синтез» не выполнило обязательства по достижению требуемых показателей выручки.

Позднее, в январе 2025 года, суд отказал министерству в иске к производителю облучающего и электротерапевтического медоборудования ООО «Эйлитон». Ведомство пыталось взыскать с компании 35 млн рублей. Дело связано с проектом по выпуску медизделий – стороны подписали соглашение о предоставлении субсидии в 2015 году.