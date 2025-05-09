В компании «Промомед ДМ» сменится руководство

Илья Бардин-Денисов покинет должность генерального директора ООО «Промомед ДМ» — управляющей компании фармхолдинга «Промомед». Соответствующее решение было принято на собрании совета директоров, которое прошло 7 мая, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Действие трудового договора Бардина-Денисова прекращается с сегодняшнего дня, 7 мая.

В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров. Абсолютное большинство проголосовало за прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

На совете директоров также рассматривали вопрос подтверждения полномочий главного исполнительного директора Александра Ефремова и директора по экономике и финансам Тимофея Соловьева. Оба сохранили за собой свои места.

Бардин-Денисов работает в фармацевтической отрасли более 20 лет. Он работал в крупных европейских и международных компаниях. Управлял вирусологическим бизнесом в России в таких компаниях, как MSD, AbbVie и GSK. К команде «Промомеда» он присоединился в 2023 году в качестве исполнительного директора. В апреле 2023 года Бардин-Денисов занял должность операционного директора, а в 2024 году был назначен гендиректором управляющей организации ООО «Промомед ДМ».

Группа «Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». По итогам 2024 года выручка «Промомеда» выросла на 35,4%, до 21,45 млрд рублей.

В прошлом году фармкомпания провела первичное размещение акций на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона 375-400 рублей за акцию и привлекла 6 млрд рублей. По итогам размещения рыночная капитализация «Промомеда» составила 85 млрд рублей.

gxpnews