Суд отказал удовлетворить иск «Санофи Россия» к ФАС

Арбитражный суд Москвы снова отказал удовлетворить иск «Санофи Россия» к Федеральной антимонопольной службе России, следует из картотеки арбитражных дел. Компания пыталась оспорить действия службы, которая отказала в жалобе на проведение аукционов по поставке лекарства от муковисцидоза. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава РФ допустил к участию в закупках компанию «Ирвин», которая является поставщиком дженерика аргентинской Tuteur «Трилекса» (аналога препарата «Трикафта»).

Иск был подан по поводу 6 аукционов, которые ФЦПиЛО объявил в октябре 2024 года — на поставку препарата ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор. В ноябре «Санофи Россия», которая поставляет оригинальный препарат «Трикафту» компании Vertex Pharmaceuticals, обжаловала в ФАС действия заказчика. В компании отметили, что к участию в аукционах допустили поставщика аргентинского аналога. В результате аукционы выиграл «Ирвин», который собирался поставить «Трилексу».

В «Санофи Россия заявили, что на момент объявления аукционов «Трилекса» не была зарегистрирована в России. Регудостоверение было только на одно лекарство с таким МНН — препарат «Трикафта» компании Vertex Pharmaceuticals, дистрибуцией которого занимается «Санофи Россия». Кроме того, как заявила в жалобе компания, в составе препарата присутствовал элексакафтор, защищенный патентом. ФАС признала жалобу необоснованной. Тогда компания оспорила решение службы в суде.

В отзыве ФАС указано, что «вопросы о нарушении патентных прав, в том числе связанные с исключительными правами на изобретение, рассматриваются в судебном порядке». В службе отметили, что право использовать препарат «Трилекса» в России подтверждено решением суда. Кроме того, представители заказчика на заседаниях Комиссии ФАС России сообщили, что участники аукционов в составе заявок представили копию регудостоверения на предлагаемый к поставке препарат «Трилекса». В связи с этим комиссия по осуществлению закупок приняла решения о признании заявок участников аукционов соответствующими требованиям.

Это не единственный спор по поводу закупки препарата от муковисцидоза. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Москвы принял к производству три иска ЦФЦПиЛО к ФАС, касающихся отмены закупок «Трикафты» для государственного благотворительного фонда «Круг добра». В апреле 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд отказался пересматривать решение Арбитражного суда Москвы, который в декабре 2024 года поддержал позицию ФАС в этом споре.

gxpnews