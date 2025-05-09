«Промомед» объявил о снижении цены на тирзепатид на треть

Российский производитель лекарств «Промомед» объявил, что снизил цену на 33% на препарат для снижения веса и уменьшения риска развития сахарного диабета 2-го типа «Тирзетта» (тирзепатид) – аналог препарата «Мунджаро» от американской Eli Lilly. В гражданский оборот лекарство отечественной компании поступило в феврале. Согласно госреестру, оно производится на собственных мощностях компании от субстанции до готовой лекарственной формы.

Как утверждают в пресс-службе «Промомеда», «объемы производства препарата „Тирзетта“ выросли. Технологические улучшения и оптимизация издержек при производстве больших партий позволили сделать препарат еще более доступным в ответ на растущую потребность в здоровом и долговременном снижении веса». По этой причине цена препарата будет снижена на 33%. В компании добавили, что новая цена вступит в силу 6 мая 2025 года и распространится на всю линейку препарата.

Точную стоимость в пресс-службе «Промомеда» не указали. На сегодняшний день в интернет-аптеках стоимость «Тирзетты» (2,5 мг, 4 шт., шприц в автоинжекторе, раствор для подкожного введения) варьируется в среднем от 16 000 до 19 000 рублей.

Ранее стало известно, что в гражданский оборот поступил препарат от ожирения «Седжаро» (тирзепатид) от российской компании «Герофарм». Разработка также представляет собой аналог «Мунджаро». В компании отметили, что средство появится в аптечных сетях уже в ближайшие дни, а его стоимость будет на 60% ниже, чем у аналогов. Так, препарат «Герофарма» представлен в двух дозировках: 2,5 и 5 мг. Цены, установленные производителем, – 5500 и 7000 рублей соответственно.

Оригинальный тирзепатид производит американская компания Eli Lilly. Препарат одобрили для лечения сахарного диабета 2-го типа, контроля веса и лечения ожирения. Однако в России средство Lilly не регистрировалось. В январе 2025 года стало известно, что аналог оригинального препарата в РФ под брендом «Тирзетта» зарегистрировал «Промомед». О том, что «Герофарм» получил регудостоверение на «Седжаро», стало известно в апреле текущего года.

gxpnews