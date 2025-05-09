Novo Nordisk ухудшила прогноз на 2025 год из-за снижения продаж «Вегови»

Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk выросли на 4,3% в ходе ранних сделок (по состоянию на 8:38 утра по лондонскому времени), после того как прибыль компании за I квартал превзошла ожидания. Ее продажи выросли за указанный период на 19%. Вместе с тем Novo понизила свой прогноз на 2025 год, сославшись на ослабление спроса на ее блокбастер для похудения «Вегови» из-за производства аналоговых препаратов, пишет Reuters. Теперь фармгигант прогнозирует рост продаж на 13-21% при постоянном обменном курсе, что ниже ранее заявленного показателя на 16-24%.

Чистая прибыль Novo Nordisk за первые 3 месяца текущего года составила 29,03 млрд датских крон ($4,4 млрд), что выше прогноза аналитиков в 27,8 млрд датских крон. Выручка компании выросла на 18% (19% при постоянном обменном курсе), до 78,09 млрд датских крон, против ожидаемых 78,18 млн.

Большая часть роста пришлась на подразделение компании по лечению диабета и ожирения. Продажи препарата компании «Вегови» от ожирения выросли на 83%, до 17,36 млрд датских крон, что немного ниже прогноза аналитиков (18,51 млрд датских крон). Продажи препарата для лечения диабета «Оземпик» в I квартале составили 32,72 млрд датских крон по сравнению с прогнозируемыми 31,5 млрд датских крон.

В 2025 году компания ожидает рост продаж на 13-21% при постоянных обменных курсах, что ниже показателя в 16-24%, прогнозируемого в феврале. Рост операционной прибыли ожидается на уровне 16-24% по сравнению с 19-27% ранее. Генеральный директор Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен объяснил снижение прогноза ростом конкуренции со стороны комбинированных препаратов для снижения веса в США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) своим постановлением разрешило американским аптекам легально изготавливать копии препаратов от ожирения, что связано с дефицитом таких средств. Однако в феврале текущего года регулятор объявил, что нехватка была устранена, и призвал организации, занимающиеся производством лекарств, прекратить продажу копий до 22 мая. Йоргенсен повторил, что Novo Nordisk будет преследовать компании, которые продолжат незаконно распространять копии таких лекарств.

Ранее американская фармкомпания Eli Lilly заявила, что подала в суд на четыре компании за продажу несанкционированных продуктов, содержащих тирзепатид. Это основной ингредиент в препаратах компании для снижения веса и лечения диабета, включая бестселлер «Мунджаро». Американский фармгигант подал в суд на более чем два десятка организаций, реализующих продукцию, якобы содержащую тирзепатид.

gxpnews