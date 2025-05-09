Bloomberg: идеи Трампа о ценах на лекарства обернутся для фармотрасли в $1 трлн

Новые предложения президента США Дональда Трампа о ценообразовании на лекарства могут обернуться фармацевтической отрасли в $1 трлн в ближайшее десятилетие. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Администрация США планирует законодательно закрепить правило, согласно которому цены на импортируемые лекарства будут устанавливаться на уровне более низких расценок программы Medicaid (государственная программа помогает покрывать медицинские расходы малоимущих, инвалидов, детей из неблагополучных семей и других социально уязвимых групп).

Как сообщает издание, инициатива, озвученная на прошлой неделе, вызвала шок в фармацевтической отрасли и спровоцировала активное лоббирование против нововведения. Особенно сильно новый «Международный план ценообразования на лекарства» может ударить по малым и средним биотехнологическим компаниям, работающим в сфере инновационных препаратов.

В Ассоциации исследователей и производителей фармпродукции США (PhRMA), отметили, что «государственное ценообразование в любой форме плохо для американских пациентов», а «навязывание иностранных референтных цен в Medicaid не сэкономит деньги пациентов, а может в итоге обойтись им еще дороже».

Ранее крупнейшие фармкомпании Европы обратились к руководству Евросоюза с требованием поддержать производителей на фоне угрозы введения повышенных пошлин со стороны США. Они призвали существенно повысить закупочные и отпускные цены на лекарства. Один из чиновников ЕС, отвечая на запрос Financial Times, заявил, что руководство Евросоюза ведет переговоры с фармацевтической отраслью на фоне угрозы новых пошлин.

О том, что администрация США готовит изменения в торговой политике, в частности фармацевтического сектора, стало известно в феврале 2025 года. 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Импорт фармацевтических препаратов изначально был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация указала, что фармсектор, который ранее никогда в прошлом не подпадал под действие подобных мер, не станет исключением. В середине апреля Трамп заявил, что США могут также ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%.

gxpnews