Vertex сообщила о потере прибыли и приостановке исследования по муковисцидозу

Американская фармкомпания Vertex Pharmaceuticals сообщила о разочаровывающих доходах за I квартал. На показатели компании повлияли слабые продажи ее препарата для лечения муковисцидоза Alyftrek, а также незначительные или нулевые поступления от CRISPR-генной терапии Casgevy для лечения серповидно-клеточной болезни и трансфузионно-зависимой бета-талассемии и неопиоидного анальгетика Journavx. Кроме того, компания заявила о приостановке исследования фазы 1/2 по муковисцидозу из-за проблем с переносимостью, пишет Fierce Pharma.

В Vertex заверили, что возникшая «проблема» привела к временной приостановке раннего этапа исследования. Оно предусматривает тщательно контролируемую ингаляционную терапию на основе мРНК для лечения муковисцидоза VX-522, разработанную совместно с Moderna. Руководство компании не стало раскрывать других подробности приостановки, но пообещало предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.

Аналитики William Blair назвали решение о приостановке исследования «досадным», но отметили, что испытания сохраняют открытый статус. По их мнению, дополнительные данные, полученные компанией, могут позволить возобновить разработку в будущем. Аналитики также указали, что ожидают в I квартале результатов исследований конкурентов Vertex на этом рынке — Arcturus Therapeutics и ReCode Therapeutics.

Помимо этого Vertex объявила о выплате $379 млн в качестве компенсации за обесценивание активов, связанное с досрочным прекращением разработки VX-264 — терапии диабета на основе островковых клеток, находившейся на клинической стадии. Vertex остановила работу в конце марта после того, как результаты испытаний фазы 1/2 показали, что она вряд ли обеспечит достаточный уровень выработки инсулина.

Выручка Vertex выросла в I квартале на 3% в годовом исчислении и достигла $2,77 млрд, в основном за счет роста продаж ее тройной комбинированной терапии муковисцидоза Trikafta/Kaftrio и Alyftrekt. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США выдало разрешение на применение инновационного лекарства Alyftrek для терапии муковисцидоза в конце 2024 года.

При этом, если продажи в США выросли на 9%, то за пределами Штатов они снизились на 5%. Кроме того, продажи новых препаратов Casgevy, Alyftrek и Journavx не оправдали ожиданий инвесторов, что в сочетании с разочаровывающими результатами I квартала привело к падению акций Vertex на 10% 6 мая.

gxpnews