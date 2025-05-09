Аптечный фронт: 5 лекарств, созданных в годы войны

Фармацевтическая промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны столкнулась с беспрецедентными испытаниями. Многие специалисты были призваны на фронт, большинство заводов по производству лекарств оказалось оккупировано или разрушено, ощущалась острая нехватка медикаментов. Несмотря на сложнейшие условия, советские ученые продолжали разрабатывать новые лекарства. Рассказываем о пяти ключевых препаратах, созданных в годы войны.

Советский пенициллин

Началом эры антибиотиков в СССР, как это ни парадоксально, принято считать именно военные годы. Дело в том, что в этот период остро встал вопрос лечения инфекционных заболеваний и гнойных осложнений ранений у солдат. Союзники использовали для борьбы с этими напастями пенициллин, а в СССР его производство налажено не было. Первые сведения о новом антибиотике советские специалисты получили лишь в 1942 году.

Разработкой советского пенициллина занялась группа ученых под руководством биохимика Зинаиды Ермольевой. В условиях нехватки оборудования и сырья ей и ее коллегам удалось найти отечественный источник пенициллина ‒ штамм Penicillium crustosum, выделенный, по разным данным, то ли из плесени со стен бомбоубежища, то ли из почвы под Московской фабрикой карандашных грифелей, то ли из гриба, являвшегося побочным продуктом исследований другой советской лаборатории. Доподлинно известно только то, что пригодным оказался 93-й по счету образец.

Производство советского пенициллина наладили быстро. Уже в 1943 году ученые получили первые образцы препарата, а вскоре началось его массовое производство. Сначала в Москве заработал первый пенициллиновый цех, потом появился первый завод, также антибиотик производили на базе Московского мясокомбината имени Микояна.

Советский пенициллин, названный «Крустозином» (по названию использованного гриба), оказался эффективным в лечении раневых инфекций, сепсиса и пневмонии. Его оперативно начали применять на фронте, он спас тысячи жизней.

Тромбин

В конце 1930-х годов выдающийся советский биохимик Борис Кудряшов начал исследования по получению тромбина ‒ фермента, ответственного за свертывание крови. Его цель заключалась в создании препарата, способного эффективно останавливать кровотечения, что имело бы особое значение в условиях военного времени. К 1940 году совместно с профессором Шемякиным был разработан отечественный промышленный препарат витамина К. Однако для военных целей он не подходил: препарат работал только в случае малого количества протромбина (один из белков плазмы, участвующий в процессе свертывания крови. ‒ Прим. ред.) в организме, а на здорового человека, получившего ранения, не действовал.

Получить нужный фермент Кудряшову удалось к январю 1942 года. Первая партия стерильного тромбина, способного за несколько секунд свертывать кровь в сгусток, закрывать поврежденные сосуды и предотвращать даже капиллярные кровотечения, была выпущена в том же году.

В годы войны препарат нашел широкое применение при первичной обработке ран, хирургических операциях и перевязках. В практике военной медицины он был использован в количестве более чем 2 млн доз.

Грамицидин С (грамицидин советский)

Пенициллин был не единственным созданным в ходе войны антибиотиком. В 1942 году микробиологи, сотрудники Института малярии и медицинской паразитологии в Москве Георгий Гаузе и Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат из бактерии Bacillus brevis и назвали его грамицидин С, чтобы подчеркнуть его советское происхождение и отличить от американского аналога (буква «с» в названии означала «советский»).

Грамицидин С сыграл значительную роль в спасении множества жизней во время войны. Он обладал бактериостатическим и бактерицидным действием, эффективным против грамположительных бактерий, включая стрептококки и стафилококки. Его применение охватывало лечение гнойных и воспалительных инфекций кожи и мягких тканей, а также таких заболеваний, как стоматит, гингивит, конъюнктивит и др. Важным отличием этого препарата от других антибиотиков оказалось то, что к нему практически не развивалась устойчивость патогенных микроорганизмов. При этом он оказался довольно токсичен, поэтому мог применяться только наружно. Его наносили на тело раненых в виде пасты. Тем не менее из-за высокой эффективности в 1943 году Наркомздрав РСФСР выпустил распоряжение о его массовом производстве и поставках на фронт.

Любопытно, что советская разработка так заинтересовала союзников, что в 1944 году Министерство здравоохранения СССР по просьбе западных ученых передало образец антибиотика в Листеровский медицинский институт в Лондоне. Среди исследователей, занимавшихся анализом кристаллической структуры грамицидина С, была Маргарет Тэтчер, будущий премьер-министр Великобритании, которая незадолго до этого защитила диссертацию по химии.

Бальзам Фаворского ‒ Шостаковского («Винилин»)

В годы ВОВ также был создан известный антисептик «Винилин», получивший название по именам создателей: бальзам Фаворского ‒ Шостаковского. Препарат был эффективен как ранозаживляющее и противоязвенное лекарство.

История создания лекарства началась в середине 1930-х годов. В то время набирал популярность так называемый перуанский бальзам. Он показывал положительные результаты в подавлении наружных гнойных процессов и предупреждении газовой гангрены. Смолу для его производства получали из коры бальзамного дерева (Myroxylon peruiferum) и других деревьев рода мироксилон (Myroxylon), произрастающих в тропиках Америки, однако она была дефицитной. Нехватка лекарства и побудила ученых искать синтетический аналог. Способ был найден, когда Шостаковский провел синтез искусственного лечебного бальзама путем полимеризации винилбутилового эфира.

Первая пробная партия такого препарата была изготовлена в 1940 году, а уже с начала Великой Отечественной войны его производство было налажено в промышленных масштабах. В годы войны он широко использовался для лечения ожогов, обморожений и огнестрельных ран. Его эффективность и доступность сделали препарат незаменимым средством в военной медицине, спасая жизни многих солдат.

ВРЕЗ: Благодаря выпуску вакцины против туляремии во время войны заболеваемость этой инфекцией снизилась в 2000 раз.

Противошоковая жидкость и заменители крови

В годы войны жизненно важными были не только кровоостанавливающие препараты, но и изотонические растворы. Массовые ранения сопровождались значительной кровопотерей, а без своевременного вмешательства это часто приводило к геморрагическому шоку и гибели раненых.

Советские ученые и полевые хирурги активно разрабатывали растворы, сходные по ионному составу с кровью. Это позволяло восполнить объем циркулирующей жидкости и стабилизировать состояние бойцов. Многие из этих препаратов получили названия в честь своих создателей: жидкость Петрова, Попова, Филатова, противошоковая жидкость Асратяна, а также серотрансфузин.

Одним из наиболее значимых открытий стал кровезамещающий раствор, созданный в ленинградской Военно-медицинской академии и патофизиологической лаборатории Института переливания крови под руководством профессора Иоакима Петрова. В его составе было всего 10% человеческой крови, что позволило значительно сократить потребность в донорской крови.

Другим важным достижением стало создание кровезамещающей жидкости Петра Сельцовского. В 1942 году он разработал собственный противошоковый раствор, известный как «жидкость Сельцовского». Этот препарат быстро завоевал признание среди фронтовых хирургов и широко применялся при оказании неотложной помощи.

Помимо этого, до и во время войны появились вакцины против туляремии и брюшного тифа, позволившие избежать массовых вспышек этих заболеваний, метод лиофильной сушки плазмы, сульфидин, а также новый метод профилактики гриппа препаратами олеиновой кислоты.

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