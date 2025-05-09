FDA назначило нового главного специалиста по вакцинам

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о новом назначении: гематолог-онколог и профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Винай Прасад возглавил Центр оценки и исследований биологических препаратов (CBER). Об этом сообщил комиссар FDA Марти Макари. Назначение Прасада стало неожиданностью для рынка — биотехнологический индекс XBI резко просел сразу после объявления, упав на 6% к середине торгового дня.

Прасад сменил Питера Маркса, ушедшего в отставку в марте после конфликта с министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим на фоне разногласий по вопросам вакцинации. В прощальном письме Маркс резко раскритиковал руководство агентства, обвинив их в продвижении дезинформации и нежелании к диалогу.

В новой роли Прасад будет курировать одни из самых быстрорастущих и спорных направлений современной фармы — от вакцин до генной и клеточной терапии. Комиссар Макари подчеркнул, что видит в нём лидера, способного обеспечить научную строгость, независимость и прозрачность в работе CBER. Доктор Прасад — автор более 500 научных публикаций, известный своими критическими взглядами на избыточную регуляторную гибкость FDA и меры, принятые в США во время пандемии COVID-19. В одной из статей он обвинил власти в распространении вводящей в заблуждение информации и подрыве доверия к общественному здравоохранению.

gxpnews