В Ростехе объяснили позицию по выходу «Нацимбио» из разработки «Бетувакс-КоВ-2»

«Нацимбио» будет разрабатывать комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19 на другой платформе с другим партнером. Как пояснили в фармхолдинге, на этапе разработке к «Артген биотеху» появились замечания, которые не были устранены. Ранее стало известно, что стороны расторгли договор по совместной разработке вакцины «Бетувакс-КоВ-2».

Фармхолдинг «Нацимбио» (входит госкорпорацию Ростех) вышел из совместного с «Артген биотехом» проекта по разработке комбинированной вакцине против гриппа и COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2».

«Мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания «Артген биотех» должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг «Нацимбио» — проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования», — говорится в сообщении Ростеха, которое поступило «ФВ».