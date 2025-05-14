В ИНТЦ «Долина Физтеха» займутся развитием биомедицинских технологий

Инициатором проекта стал НИУ «Московский физико-технический институт» (МФТИ), а главным оператором ИНТЦ определено АО «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха», единственным акционером которого выступает МФТИ.

В центре площадью 172 тысячи кв. м будут размещены лаборатории и производственные площадки. В правительстве отметили, что на данный момент порядка 20 компаний заявили о своем желании участвовать в проекте, в их числе – организации, планирующие производить на базе площадки инновационные препараты для профилактики и лечения прогрессирующей близорукости.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сегодня в России действует 12 инновационных научно-технологических центров, а «Долина Физтеха» станет 13-м. Он подчеркнул, что МФТИ входит в число лидеров по объемам коммерциализации результатов исследований и разработок – в 2024 году доход вуза от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составил более 6,5 млрд рублей. Создание ИНТЦ усилит научные позиции университета, а резиденты получат налоговые и таможенные льготы.

«Долина Физтеха» должна стать инструментом поддержки технологических компаний наряду с проектами «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет-2030», подчеркнули в правительстве. Предполагается, что работа ИНТЦ позволит ускорить внедрение результатов исследований и технических разработок.

В числе созданных в России с 2019 по 2024 год двенадцати ИНТЦ есть и те, резидентами которых являются или будут компании из сферы здравоохранения. Это «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде, где планировалось реализовывать проекты в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения, «Аэрокосмическая инновационная долина» в Рязани, в сферу деятельности которой вошло развитие биомедицинских технологий и разработка медицинских изделий, «Долина Менделеева» в Москве, одним из направлений работы которой стала медицинская и фармацевтическая химия и химические технологии.

Кроме того, с 2020 по 2026 год ГК «Росатом» и правительство Калужской области планируют направить 18 млрд рублей в развитие ИНТЦ «Парк атомных и медицинских технологий». Одной из основных областей работы этого центра выступает ядерная медицина и фармацевтика.

В ноябре 2024 года президент Владимир Путин поручил Правительству России и властям Приморского края обеспечить создание на острове Русский ИНТЦ и источника синхротронного излучения. Бюджетные ассигнования на эти цели должны быть направлены в 2025 году. Площадку среди прочего собираются использовать для разработки антибактериальных и противовирусных препаратов нового поколения.