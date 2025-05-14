IBM и Google пообещали квантовый прорыв в борьбе со старением

Технологические гиганты IBM и Google представили технологии, способные раскрыть природу старения и ускорить разработку лекарств. На квантовых компьютерах компаний уже ведутся процессы моделирования молекул, анализа белковых взаимодействий, а также изучение процессов старения на клеточном уровне. Их разработки позволят открыть путь к новым методам лечения возрастных заболеваний.

В частности, IBM продемонстрировала систему с 433 кубитами, способную решить ряд задач в фармацевтике от симуляции химических реакций до проектирования новых лекарственных соединений. Google представил алгоритм, анализирующий процессы старения клеток. Его использование позволит разработать персонализированные подходы к лечению возрастных заболеваний. За счет суперпозиции кубитов квантовые машины обрабатывают сложнейшие биологические данные, моделируя ДНК, белки и химические реакции на атомном уровне.

Исследователи уверены, что квантовые технологии помогут продлить активное долголетие. В ближайшие 10–20 лет ученые ожидают перехода к персонализированному лечению, разработанному с помощью квантовых вычислений.

Квантовые компьютеры — это вычислительные устройства, использующие принципы квантовой механики для обработки информации. Они обрабатывают информацию не так, как обычные, и работают сразу с множеством вариантов и дают более точные результаты. Помимо решения сложных логистических задач и работы со сверхбольшими данными, квантовому компьютеру под силу моделирование поведения сложных молекул, которое может применяться для разработки новых лекарств. С их помощью ученые сегодня изучают структуру ДНК, белковые комплексы и реакции на уровне атомов. Ожидается, что в ближайшие 10–20 лет квантовые решения начнут использоваться в реальной медицине.

В 2024 году госкорпорация «Росатом» объявила о новой разработке российских ученых — 20-кубитном квантовом компьютере. Сейчас это наиболее функциональный квантовый компьютер в стране. Сообщалось, что к концу 2024 года появится еще более мощный — 50-кубитный.

gxpnews