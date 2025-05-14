«Зепбаунд» от Eli Lilly превзошел «Вегови» от Novo Nordisk в борьбе с ожирением

Препарат «Зепбаунд» (тирзепатид) американской фармкомпании Eli Lilly продемонстрировал значительно более выраженную потерю веса, чем препарат «Вегови» (семаглутид) от ее главного конкурента – датской Novo Nordisk – в ходе прямого сравнительного исследования. Так, участники испытаний, принимавшие «Зепбаунд», в среднем потеряли около 50 фунтов, тогда как пациенты, использовавшие «Вегови», – около 33 фунтов, сообщила пресс-служба Lilly. Акции датского производителя лекарств упали на 5,7%.

Результаты 72-недельного исследования, получившего название SURMOUNT-5, могут стать ключевым аргументом для Lilly в борьбе за долю на рынке препаратов против ожирения, прогнозируемый объем которого превысит $100 млрд в год. Это исследование давно рассматривается Уолл-стрит как одно из наиболее значимых в этом году. Lilly раскрыла только сводные данные, указав, что поделится более полными результатами на медицинской конференции в следующем году.

Согласно опубликованным данным, испытания продемонстрировали, что препарат «Зепбаунд» способствует снижению веса в среднем на 20,2% от массы тела (примерно 50 фунтов) за 72 недели. В то же время препарат «Вегови» показал среднее снижение веса на 13,7% (около 33 фунтов) за аналогичный период.

Кроме того, «Зепбаунд» обеспечил на 47% более высокую относительную эффективность в снижении веса по сравнению с «Вегови». Согласно данным исследования, более 31% пациентов, принимавших «Зепбаунд», достигли потери по меньшей мере 25% массы тела. Среди принимавших «Вегови» этот показатель составил лишь 16%.

«Зепбаунд» также продемонстрировал превосходство над «Вегови» по ключевым вторичным конечным точкам: 64,6% пациентов в группе тирзепатида достигли снижения массы тела на 15% по сравнению с 40,1% в группе семаглутида. В заявлении компании говорится, что уменьшение окружности талии также было более выраженным при использовании «Зепбаунда» – на 7,2 дюйма (18,4 см), тогда как участники, принимавшие «Вегови», отметили среднее уменьшение на 5,1 дюйма (13 см).

Аналитический центр BMO Capital Markets ранее понизил оценку доходности акций Novo Nordisk со статуса «превосходит рынок» до «на уровне рынка». Вместе с тем эксперты BMO отметили превосходство портфеля препаратов американской компании Eli Lilly над продукцией Novo Nordisk. Оба фармгиганта являются наиболее быстрорастущими за счет увеличения продаж их продуктов для диабетиков и ожирения.

Однако Eli Lilly продолжает наращивать темпы роста, а Novo Nordisk, напротив, их снижает. В 2024 году компании отчитались об увеличении выручки на 32 и 26% соответственно. Аналитики прогнозируют в 2025-м усиление этого разрыва: Eli Lilly планирует заработать на 32% больше, чем в 2024 году. У Novo Nordisk более скромные ожидания – от 16 и 24%.

gxpnews