РФПИ подписал соглашение с Национальным центром вакцин Вьетнама

РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама договорились о создании совместной платформы для продвижения биомедицинских продуктов. Глава РФПИ также рассказал о совместных планах с Сербией в области здравоохранения.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и генеральный директор Национального центра вакцин Вьетнама Нго Чи Зунг подписали соглашение о создании инвестиционной платформы для продвижения инновационных биомедицинских продуктов, об этом сообщил глава РФПИ.

О договоренности объявили в присутствии президента РФ Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама.