Трамп пообещал американцам самые низкие в мире цены на препараты

Трамп опубликовал пост, в котором обещал подписать указ о снижении цен на лекарства в США до мирового минимума. Также он утвердил документ о развитии отечественной фармотрасли путем упрощения разрешительных процедур для американских компаний и ужесточения надзора за иностранными производителями.

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который позволит снизить цены на лекарства и фармацевтические препараты на 30—80%. Об этом глава государства сообщил на странице своей социальной сети Truth Social.

«Многие годы мир задавался вопросом, почему лекарства в США стоят намного дороже, чем в других странах. В некоторых случаях приходится платить в пять-десять раз больше за одни и те же медикаменты, выпущенные на том же заводе той же компании», — написал он. По его словам, фармацевтические компании годами списывали высокую стоимость на затраты, связанные с разработками и исследованиями. Однако это бремя «безо всяких на то причин» ложилось исключительно на плечи американцев.

Президент обещал подписать документ сегодня, 12 мая. В нем предусматривается введение принципа «наибольшего благоприятствования», согласно которому препараты в Штатах будут продаваться по самым низким ценам в мире. Их стоимость снизится на 30—80% почти сразу, утверждает он. Это приведет к удорожанию в других странах, но впервые за долгое время восстановит справедливость для американских граждан.

На прошлой неделе Трамп также утвердил указ, направленный на интенсивное наращивание объемов отечественного фармацевтического производства. Документ предписывает Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сократить сроки выдачи необходимых разрешений на строительство заводов американским компаниям, избавив их от необходимости проходить ненужные процедуры, и оказывать поддержку до ввода объектов в эксплуатацию. В то же время регулятору поручено усилить проверки в отношении иностранных производителей и увеличить штрафы за нарушение требований.