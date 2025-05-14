FDA одобрило первый препарат для лечения редкой формы рака яичников c мутацией в гене KRAS

FDA зарегистрировало первый препарат для лечения рецидивирующего серозного рака яичников низкой степени злокачественности с мутацией в гене KRAS. Это также первое регистрационное удостоверение для компании Verastem Oncology, владеющей правами на лекарство.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило в ускоренном порядке препарат Avmapki Fakzynja Co-Pack (avutometinib + defactinib), предназначенный для лечения рецидивирующего серозного рака яичников низкой степени злокачественности (LGSOC) с мутацией в гене KRAS. Об этом говорится в пресс-релизе биотехнологического стартапа Verastem Oncology, которому принадлежит лекарство.

Это первое зарегистрированное средство против редкого онкозаболевания. Как утверждается, пероральная комбинация вскоре станет новым стандартом лечения опухоли яичников, вытеснив химиотерапию.