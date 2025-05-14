В «Промомеде» рассказали о кадровых перестановках

В компании «Промомед» произошли кадровые перестановки. Илья Бардин-Денисов стал руководителем биотехнологической компании «Артселленс». Операционную компанию «Промомед ДМ» до назначения нового руководителя возглавит Александр Ефремов.
Илья Бардин-Денисов, возглавлявший ООО «Промомед ДМ» (операционная компания внутри фармхолдинга), станет руководителем научно-исследовательской и производственной биотехнологической компании «Артселленс». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.
Генеральным директором ООО «Промомед ДМ» временно станет Александр Ефремов. «До назначения нового руководителя операционного бизнеса Александр принимает на себя полномочия по управлению «Промомед ДМ», — заявили в компании.