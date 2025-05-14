Эксперты обсудили цены, интеллектуальную собственность и стратегию развития фармотрасли

В Санкт-Петербурге завершился первый день 32-го Российского фармацевтического форума имени Семашко. Ключевыми темами стали регулирование цен на препараты вне Перечня ЖНВЛП, защита интеллектуальной собственности и стратегическое развитие фармотрасли.

32-й Российский фармацевтический форум имени Семашко открылся 13 мая в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

О ценообразовании

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев рассказал о работе над вопросом регулирования ценообразования на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП. По его словам, у ФАС есть план, который уже сейчас реализуется. Нижегородцев привел в пример дело в отношении компании KRKA: суд первой инстанции встал на сторону службы.

«Поэтому прошу компании, которые производят лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, изучить эту практику», — поделился замглавы ФАС.

Он также заявил, что нескольким крупным компаниям были выданы предупреждения по вопросам, связанным с отбором контрагентов.

«Комплаенс-процедуры, несмотря на одни и те же требования, по-разному применяются к контрагентам. Есть такая поговорка — «Своим все, а врагам — закон». Таким же образом там происходил отбор. Мы надеемся всю эту историю перезапустить, переосмыслить: приглашаем к дискуссии», — заявил Нижегородцев.

О защите интеллектуальной собственности

Замглавы ФАС сообщил, что служба видит желание международной фармы зарегулировать решение суда с точки зрения достаточности или недостаточности оснований для выдачи судебных решений.

«Мы против такого рода подходов. Мы считаем, что в гражданском кодексе с точки зрения требований суда все написано правильно. Суд принял правильное решение, если он видит непоставку жизненно важного препарата, который можно купить только через торги, а на торгах не появляется компания, это недостаточное использование интеллектуальной собственности», — поделился эксперт.

Эту же тему в рамках дискуссии лидеров фармрынка на тему стратегического развития отрасли взглядов игрока госсектора продолжил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава.

«У меня создается впечатление, что мы в параллельной реальности — Федеральная антимонопольная служба и игроки рынка. Говорить о том, что у нас все нормально с защитой интеллектуальной собственности — это, конечно, не совсем соответствует действительности. Думаю, что большинство международных компаний, которые здесь присутствуют, так или иначе находятся в судебных разбирательствах», — сказал он.

По словам спикера, проблема сохраняется из-за несовершенства законодательства, в том числе — из-за отсутствия патентной увязки. «Это позволяет всего лишь нескольким не совсем добросовестным компаниям выводить препараты до истечения срока действия патента, и это очень большая проблема», — заявил Кукава.

О стратегическом развитии

На пленарном заседании с представителями органов государственной власти обсудили стратегическое развитие отрасли, регуляторные механизмы и меры господдержки. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о приоритетах в области лекарственного обеспечения. Он отметил, что названные направления будут учтены в стратегии лекарственного обеспечения до 2030 года, которую готовит Минздрав.

«Здесь играет значительную роль разрабатываемый, в том числе совместно с координационным центром правительства, механизм прогнозирования потребностей в дженериках, которые важны с учетом изменения парадигмы спроса после истечения патентов. Это обеспечивает и ценовой контроль», ­— отметил замминистра.

Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал о ближайших планах компании: «В этом году мы выведем на рынок три новых инновационных лекарственных препарата. Все три препарата претендуют на то, чтобы стать блокбастерами своего направления».

Он также высказал мнение о стагнации фармрынка. Пуния видит проблему в отсутствии новых идей у предпринимателей — «дженерик на дженерике, дженериком погоняет». Крупные компании, на взгляд эксперта, должны работать с инновациями.

Президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов поделился мнением, что в ближайшие пару лет будет открываться поле для новых запусков.

«Наш сегодняшний тезис — зарабатывай деньги на рознице, вкладывай в биотех, потому что там есть маржа западных инноваторов, которую можно пытаться забрать себе, принося альтернативные инновации с востока, которые намного дешевле достаются. Нам никогда не отдаст крупная западная компания молекулу на тех же правах, на которых ее готов отдать китайский партнер», — поделился Цыферов.

О системе МДЛП

Гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский на сессии, посвященной теме повышения эффективности бизнеса в современных условиях, рассказал, как компания повышает эффективность.

«У нас на самом деле бизнес очень простой: чем меньше затрат, тем больше возможность заработать», — отметил он, добавив, что компания работает над повышением производительности труда.

Погребинский также поделился опытом работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). С ее помощью пробовали выстраивать систему контроля товарных остатков.

«К сожалению, пока не получается, пока достоверность данных очень невысокая. В МДЛП много несписанных остатков», — заявил Погребинский. Точность данных он оценил на уровне 50%.

О рынке

Консолидацию рынка и новые каналы сбыта обсудили в ходе сессии, посвященной коммерческому рынку. Генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин считает, что та благоприятная ситуация, которая есть сейчас на аптечном рынке, точно должна закончиться.

«То, что нас ждет — это либо выживает сильнейший, либо не аптеки будут контролировать путь клиента. И мы превратимся просто в ПВЗ, дай бог, в ПВЗ «Аптеки.ру», а то есть еще и хуже варианты», — поделился Кузин.

«Фармацевтический рынок перестал быть священной коровой. Вот, что на самом деле означает инициатива с «Почтой России». Следом пойдут автозаправки, кто-то еще», — сказал советник президента АО «Протек» по связям с общественностью Александр Филиппов.

Фото: Оксана Григорьева

Дина Коблова

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