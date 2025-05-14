В «Долине Физтеха» будут производить препараты для терапии близорукости

Инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха» создадут в подмосковном Долгопрудном. На площадке будут производить в том числе препараты от близорукости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 636 от 12.05.2025 о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Физтеха» в Долгопрудном (Московская область).

Одно из направлений деятельности нового центра — развитие биомедицинских технологий, генетики и геномной инженерии. Согласно документу, на территории центра можно осуществлять образовательную, медицинскую, консультационную, выставочную и другую деятельность.