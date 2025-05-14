ФАС проверит установление цен на лекарства не из перечня ЖНВЛП

За основу новой модели проведения расследований в отрасли регулятор планирует взять порядок, который применялся при формировании предписания о снижении цены на препарат словенского производителя KRKA, не включенный в список ЖНВЛП.

Как отметил Нижегородцев, сейчас механизм ценового регулирования ЖНВЛП, основанный на «индикативных показателях», которые устраняют дискриминацию российских производителей и создают объективные предпосылки административных решений, полностью выполняет свою задачу. В сегменте лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, ясность, по мнению спикера, отсутствует.

Помимо этого, Тимофей Нижегородцев поделился планами ФАС переосмыслить отраслевой комплаенс – комплекс инициатив компаний, направленных на профилактику нарушения закона ее сотрудниками, – в сфере отбора контрагентов. Сейчас регулятору поступают многочисленные жалобы от дистрибьюторов, которые считают, что могут поставлять фармпродукцию с выгодой для материнской компании и снижением цены для госбюджета, но не могут пройти комплаенс-процедуры производителя. Нижегородцев пояснил, что такие требования у разных компаний обычно идентичны, однако применяются к контрагентам они по-разному.

Замглавы ФАС отметил, что тематическая кампания антимонопольной службы в 2010-х годах принесла пользу: операторы фармацевтического рынка разработали требования к контрагентам и правила их отбора. «Однако у компаний очень высокая адаптивная способность, они приспособили эти требования и процедуры и продолжают курить в помещениях, где не положено курить [нарушать антимонопольное законодательство. – Vademecum], но уже с более развитыми административными процедурами», – заключил Нижегородцев.

В апреле 2025 года ФАС сообщила о расследовании в отношении семи крупных операторов отечественного фармрынка. АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм» регулятор заподозрил в нарушении антимонопольного законодательства при закупках для нужд ФЦПиЛО. АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм» и ООО «Медфарм», по версии ФАС, заключили картельный сговор при участии в торгах федерального центра. На данный момент итоги расследований регулятора неизвестны.

Фото: russian.pharma-conf.ru

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